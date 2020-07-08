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九州豪雨釀57人罹難17人失蹤！　日本擬指定2020首場「嚴重災害」

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記者陳宛貞／綜合外電報導

日本九州連日因梅雨鋒面降下豪雨，引發洪水、土石流、馬路塌陷等重大災情，死傷多集中於熊本縣。截至當地時間上午10時30分（台灣時間9時30分），這場天災已經造成57人死亡及2人無呼吸心跳，有17人下落不明，搜救工作仍在持續。

▲▼ 日本九州豪雨。（圖／路透）

▲ 九州豪雨成災，一名男子在積水中獲救。（圖／路透）

根據《日本放送協會》（NHK）8日上午統計，熊本縣災情災情慘重，死亡人數達到54人。球磨村渡地區老人安養中心「千壽園」4日遭大水淹沒，院內14名長者被救出時已無生命跡象，7日確定罹難。球磨村另有3名死者，全村累計17人喪生。

除球磨村以外，熊本縣的人吉市有18人死亡，蘆北町有10人，八代市有4人，津奈木町則有1人死亡，還有2名死者遭大水沖走罹難，縣內共54死。球磨村及八代市各有1人失去生命跡象。失蹤者包括球磨村6人、津奈木町2人、八代市1人及蘆北町1人，合計10人。

在九州其他地區，福岡縣大牟田市一棟被水淹沒的民宅中發現一名高齡老婦，隨後確認罹難；該縣另有一名84歲男性身亡。鹿兒島縣一名60多歲男性失蹤。

大分縣日田市天瀬町的玖珠川沿岸民宅灌入大量洪水，導致一名70多歲女性被捲走，目前下落不明。另外，該縣消防部門今晨接獲通報，由布市的花合野川附近一輛汽車被沖走，車上4人皆失聯。由布市挾間町上午也有一名男子開車外出後失蹤，警方正持續搜索。

除九州以外，靜岡縣川根本町一名電力工人6日進行復電工作過程中，清除因大雨倒塌的樹木時遭砸死。

峰面8日襲擊日本中部，地方當局對岐阜縣及長野縣的20多個市發布最高級暴雨警報。岐阜縣下呂市已有約400戶居民因道路遭泥流淹沒而受困。氣象廳官員警告，警報範圍可能擴大。

日本內閣府副大臣平將明8日在眾院內閣委員會上答詢表示，基於對九州等地暴雨受災情形的調查結果，預計將此次天災定調為「嚴重災害」（日文稱「激甚災害」），為2020年度第一場嚴重災害，預計本周會公布適用地區、公共工程及農業設施的救助計畫。

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