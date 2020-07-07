金正恩自誇「零確診」...北韓下令嚴鎖邊境：發現異物「立即燒毀」！

▲北韓當局下令，嚴加控管邊境、領空、領海之封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人2日於平壤親自坐鎮政治局會議，相當自滿境內新冠肺炎（COVID-19）「零確診」的防疫成績，緊盯各部門官員不得鬆懈，否則將招致死亡危機。即便對外宣稱「零確診」，平壤當局卻仍於7日下令持續嚴加封鎖邊境、領空、領海，向居民呼籲若發現異物「從天而降」，須立即燒毀。

北韓內閣機關報《民主朝鮮》7日發表一則以「探討如何鞏固防疫體制－持續封鎖邊境與領空、領海」為題的報導，呼籲防疫領導高層加強封鎖邊境、領空、領海，並針對集中監控邊境與沿海地區樹立對策。

報導指出，「若發現異物透過海流漂入境內、或是從天而降，依據防疫規範之要求，應即刻消毒、甚至燒毀。當局正依此方向，嚴格訂立規範。」

報導補充，「防疫工作的首要敵人，是自滿與鬆懈！」

南韓《韓聯社》分析，南韓脫北者公民團體數度藉大型氣球、寶特瓶，透過海漂或空飄施放傳單；北韓當局除擔心反體制傳單影響民心外，更擔心傳單上可能沾染來自南韓的新冠病毒，成為防疫上的破口，因此才制定該政策，嚴加防範來自境外的異物。

據悉，北韓雖在中國大陸湖北省武漢爆發疫情初期，便於1月徹底封鎖朝中邊境，但礙於國際間經濟制裁仍未解除，疑似國內民生用品短缺，部分消息人士於3、4月開始在朝中邊境發現有貨車出入，美媒《北緯38度》（38 North）甚至發佈衛星相片表示，連接遼寧省丹東與北韓新義州間的鴨綠江大橋，有16輛貨車正等待進出。

深怕北韓防疫鬆懈，金正恩才在2日政治局會議呼籲加強管制，各政府機關、媒體遂遵照金正恩的指示。

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