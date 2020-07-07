北京6月11日來首次「零確診」　未來一周不排除新增可能

▲北京自6月11日起爆發第二波疫情，累計造成335例新冠肺炎確診。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

北京市委宣傳部副部長徐和建7日通報，自6月11日新發地批發市場發生聚集性疫情以來，在每日新增確診病例數連續8天保持個位數的基礎上，昨天（6日）北京首次實現了零新增，治愈出院人數不斷增加。但他也強調，「零新增不等於零風險，零新增需要持續加以鞏固。」

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火進一步說明，由於北京仍有數千人尚在進行隔離觀察，還有31名無症狀感染者，未來一周不排除有新增本土報告病例的可能性。

▲北京疾控中心副主任龐星火。（圖／CFP）

按照官方數據，6月11日以來，北京累計報告本地新冠肺炎確診病例335例，在院320例，治愈出院15例，尚在觀察的無症狀感染者31例；7月6日，北京無新增報告本地確診病例、疑似病例，新增無症狀感染者1例，治愈出院病例4例。

徐和建指出，從今天下午開始，新發地批發市場集中隔離期滿核酸檢測合格人員陸續解除隔離，將分批次有序開展轉運安置工作；按照解除隔離人員的實際情況，第一批將轉運安置五千多人，另新發地批發市場週末消毒工作已經完成，評價結果顯示合格。

大陸國家衛健委今晨通報，7月6日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例8例，均為境外輸入病例（遼寧2例，上海2例，四川2例，內蒙古1例，廣東1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（內蒙古1例，上海1例），新增無症狀感染者15例（境外輸入14例）。

目前，中國大陸現有確診病例403例（其中重症病例7例），累計治愈出院病例78528例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83565例，現有疑似病例7例。

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