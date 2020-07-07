　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

北京6月11日來首次「零確診」　未來一周不排除新增可能

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲北京爆發第二波疫情。（圖／路透）

▲北京自6月11日起爆發第二波疫情，累計造成335例新冠肺炎確診。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

北京市委宣傳部副部長徐和建7日通報，自6月11日新發地批發市場發生聚集性疫情以來，在每日新增確診病例數連續8天保持個位數的基礎上，昨天（6日）北京首次實現了零新增，治愈出院人數不斷增加。但他也強調，「零新增不等於零風險，零新增需要持續加以鞏固。」

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火進一步說明，由於北京仍有數千人尚在進行隔離觀察，還有31名無症狀感染者，未來一周不排除有新增本土報告病例的可能性。

▲▼北京疾控中心副主任龐星火。（圖／CFP）

▲北京疾控中心副主任龐星火。（圖／CFP）

按照官方數據，6月11日以來，北京累計報告本地新冠肺炎確診病例335例，在院320例，治愈出院15例，尚在觀察的無症狀感染者31例；7月6日，北京無新增報告本地確診病例、疑似病例，新增無症狀感染者1例，治愈出院病例4例。

徐和建指出，從今天下午開始，新發地批發市場集中隔離期滿核酸檢測合格人員陸續解除隔離，將分批次有序開展轉運安置工作；按照解除隔離人員的實際情況，第一批將轉運安置五千多人，另新發地批發市場週末消毒工作已經完成，評價結果顯示合格。

大陸國家衛健委今晨通報，7月6日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例8例，均為境外輸入病例（遼寧2例，上海2例，四川2例，內蒙古1例，廣東1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（內蒙古1例，上海1例），新增無症狀感染者15例（境外輸入14例）。

目前，中國大陸現有確診病例403例（其中重症病例7例），累計治愈出院病例78528例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83565例，現有疑似病例7例。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
快訊／微星科技總經理突墜樓　腦漿外溢身亡
高議長補選登記截止！綠營3議員競爭　有1人捲319槍擊案、1
台中勞斯萊斯車主曝光！嗆「給你1萬夠不夠」喊冤：「碰瓷」是機
彰銀理專挪用客戶款項長達10年！金管會開罰1200萬
居服員拿外婆健保卡「偷預購三倍券」騙寄家裡！孫氣炸：還輸入他
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港今爆14例新增確診　9例本土「5人感染源不明」

他行徑囂張「超市偷炒麵」！下秒爽坐按摩椅　店員怒：吃完還看書

北京6月11日來首次「零確診」　未來一周不排除新增可能

林鄭月娥：國安法是一條溫和的法律　實施一周「未見大量恐懼」

畫面曝光！貴州公車衝入水庫　急轉彎「撞爆護欄」...車上載多名學生

帳號消失193萬！　10年閨蜜早收口袋...還傳「靠頭親密床照」嗆正宮

安徽「19河5湖」超警戒水位　官方啟動二級水災應急防禦

如何確保新聞自由？　林鄭月娥：記者先保證不觸犯國安法

凌晨假扮護士「爸媽面前」抱走初生兒　她落網坦承：不想被發現流產

高考遇上「河水倒灌」緊急取消　歙縣考生搭船應考「7成人到不了考場」

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

女鵝睡覺前和媽爭奪「床上寶位」　依偎把拔怒喊：妳不能跟他睡！

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

香港今爆14例新增確診　9例本土「5人感染源不明」

他行徑囂張「超市偷炒麵」！下秒爽坐按摩椅　店員怒：吃完還看書

北京6月11日來首次「零確診」　未來一周不排除新增可能

林鄭月娥：國安法是一條溫和的法律　實施一周「未見大量恐懼」

畫面曝光！貴州公車衝入水庫　急轉彎「撞爆護欄」...車上載多名學生

帳號消失193萬！　10年閨蜜早收口袋...還傳「靠頭親密床照」嗆正宮

安徽「19河5湖」超警戒水位　官方啟動二級水災應急防禦

如何確保新聞自由？　林鄭月娥：記者先保證不觸犯國安法

凌晨假扮護士「爸媽面前」抱走初生兒　她落網坦承：不想被發現流產

高考遇上「河水倒灌」緊急取消　歙縣考生搭船應考「7成人到不了考場」

職業覺醒解放能量！《天堂M》法師、黑妖、槍手三大職業7月8日正式改版

郭碧婷爆產前憂鬱　向太「深夜1舉動點名」：愛和物質金錢沒關係

使用三倍券也要「趨吉避凶」？　朱學恒：「這樣」最好用

分手後拋開5種習慣　快速忘掉前任，痛苦期縮一半

張立昂神模仿劉以豪王大陸　連晨翔甩許光漢秒猜對緋聞女友

我駐日內瓦人員確診新冠肺炎　外交部最新說明

中職／熬過推沾黏飆國罵！　林智勝快樂歸隊：感覺找回來了

NBA復賽免驚？英超最新檢測「2000人零確診」　哈特看德甲傷病狀況很憂心

台中22歲孕婦車禍卡車底！　警出動千斤頂與民眾合力救出

大雨釀坍方！巡視林道土石堆中驚見「2條腿」...警開挖：已白骨化

大陸熱門新聞

港國可要台組織提供資料　不從罰款

26歲男「拔完智齒」連續噴血10天死亡！　醫生：全身血都細菌

14歲少女凌晨跳樓身亡！　輕熟女鄰居看了現場「10分後也跳下」

國安法執法細則7日生效　為港警擴權

少年打工遭3貴婦性侵　性侵罪竟無法成立

重慶「豆腐橋」一捏就碎！　　當地交通局坦承：影片屬實

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

男KTV嗨5小時　嘶吼唱到肺爆炸

女高中生看心理醫師　竟遭狼醫騷擾

沒去過北京「卻在那坐牢一年」！一查竟是閨蜜害的

視察貴州科技公司！李克強：多用農民工

滾滾洪水狂拍打！　安徽「400年明代古橋」當場垮掉

隔離期「偷跑吃拉麵」害204人隔離　24歲確診女喊冤：我有特殊情況！

高二女夜晚校內墜亡！老師喊冤：她早戀

更多熱門

相關新聞

台灣新冠疫苗二期臨床收案3千人　專家急喊「太多了」

台灣新冠疫苗二期臨床收案3千人　專家急喊「太多了」

新冠肺炎疫情國際蔓延，疫苗被認為是控制疫情的希望，各國加速開發，國內業者也投入戰局。專家認為，疫苗研發必須加速緊急使用，然而國內要求第二期臨床試驗收案需達3000人，恐怕使收案速度延遲數月，目前國際中國大陸、日本二期要求收案約600人，WHO也建議1500人至2000人，國內應該減少收案數，至少以1500人為目標，加速疫苗開發。

東京增106例連6日破百！小池籲減少移動遭中央潑冷水

東京增106例連6日破百！小池籲減少移動遭中央潑冷水

澳洲關兩州邊境　違者恐遭罰款或入獄

澳洲關兩州邊境　違者恐遭罰款或入獄

專家：美新冠疫情已處於「自由落體」

專家：美新冠疫情已處於「自由落體」

里拉德因堂哥兼私人廚師病逝大受打擊

里拉德因堂哥兼私人廚師病逝大受打擊

關鍵字：

新冠肺炎疫情北京大陸戰疫新發地

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

林依晨證實「短期內不再演戲」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面