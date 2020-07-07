香港今爆14例新增確診　9例本土「5人感染源不明」

▲香港新冠肺炎疫情風險轉趨嚴峻。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

香港再現疫情風險！繼5日通報新增2例本土個案，導致連續21天本土零確診紀錄中斷後，香港特區政府衛生署7日通報，截至下午4時，全港新增14例新冠肺炎確診病例，其中9例為本地感染，5人暫時未能找到傳播源頭。

《人民日報》報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增的本地病患包括廚師、的士（

計程車）司機、醫院管理局員工、學生及家長等。

張竹君說，其中有5人暫時未能找到傳播源頭，其他部分患者屬於群體性聚集感染，涉及茶餐廳、安老院舍等場所。

▲疫情期間，香港酒吧生意減少。（圖／路透）

另5例輸入性病例中，2人為獲豁免檢疫的貨輪船員，另有1名外籍傭工由菲律賓抵港。截至目前，香港累計新冠肺炎確診病例達1299例。

香港衛生防護總監黃加慶坦言，上週末以來，香港疫情出現急速變化，因此由本月8日起，所有經香港國際機場抵港的機組人員及船員必須接受強制檢測，由衛生署港口衛生科人員採集深喉唾液樣本。

黃加慶強調，「本地社區內再次出現頻密的病毒傳播鏈，情況不容樂觀。」他表示港府會視情況，繼續加強管控措施，提醒市民保持個人及環境衛生，在日常生活中保持社交距離，減少外出，避免聚餐或聚會等社交活動。

截至7日中午，香港共有1161名新冠肺炎確診患者康復出院，另有7人死亡，其餘確診患者仍在8間公立醫院接受隔離治療，其中1人為危重症。

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