吳怡農表演說遭酸…「跟吳斯懷有什麼兩樣？」　朱學恒：這樣能壯闊台灣？

▲吳怡農。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

海軍陸戰隊近日執行「聯合登陸作戰」預演時發生意外，釀2名官兵死亡，然而，民進黨智庫（新境界文教基金會）副執行長吳怡農6日表示，我們軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」與國家防衛作戰可能面臨的真實情境。對此，名嘴朱學恒7日於臉書批評，無法理解吳怡農的觀點，並質疑這樣還真的是壯闊台灣嗎？

吳怡農說，我們軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」；漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差。只要順利完成表演，就算是達成任務，「但是，只要我們的操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，我們的訓練與裝備就不可能完全到位。」

海軍參謀長敖以智中將7日反擊，強調吳怡農所屬的特戰隊特性跟任務不一樣，他尊重其見解，但本身是防衛作戰，有很多外離島，因應敵情進行應援跟增援任務；在本島方面，防衛作戰如果遇到陸上交通設施被破壞，要實施跨區增援，包括空中、海上，兩棲能力不能廢，也必須持續進行這項訓練。

對於吳怡農的論述，朱學恒質疑，不知道吳怡農坐在冷氣房輕鬆發文的時候，知不知道在兩位陸戰隊弟兄殉職的同時，還有阿瑪勒．道卡杜中士正在加護病房與死神搏鬥，而當阿瑪勒．道卡杜中士若是有知，知道這位前義務役下士班長表示他們所做的犧牲都是表演，會有甚麼想法?

朱學恒批評，實在不能理解，一位連飛機失事，船舶翻覆的用詞都不能清楚描述的綠營基金會副執行長是站在甚麼高度描述國家的戰略觀點，「他跳過傘，但他竟然不知道衛疆作戰計畫的目的空降奪島想定，就是在太平島有事時，國軍出動特種部隊冒著生命危險奪回外島，救回同袍」，如果中共奪下太平島或是東沙島，吳怡農能夠提出甚麼戰略對應呢？叫側翼網站發文力挺還是叫新境界基金會作圖支持呢？」

朱學恒再問，如果這位義務役下士班長退伍的吳怡農可以僅靠著自己有限的知識說東道西，把兩人殉職一人重傷的漢光演習都輕描淡寫的描述成最大場的表演，那麼你又跟國民黨沒打過仗的國民黨八百壯士退將吳斯懷委員，跟基進黨因為打手槍打到住院的陳柏惟委員有甚麼兩樣？甚至諷刺他，沒選上立委，難怪國防部敢嗆你，這樣還真的是壯闊台灣嗎？

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