高雄再爆虐童！4童遭膠帶捆雙手變「哆啦A夢」　幼兒園鬼扯：正向卡通人物

▲市議員邱于軒爆幼兒園疑似虐童 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市幼兒園疑似又傳出虐童案件，高雄市議員邱于軒指出，接獲家長陳情，指控林園區某間幼兒園，竟有老師處罰學生，是以膠帶纏繞雙手，讓孩子的手捆成了「哆啦A夢」，還說這是正向的省思。對此，高雄市教育局表示於6月16日到園查察，發現有幼生被綑綁雙手情事，該園已違反幼兒教保及照顧實施準則第2條及第3條規定，將依據幼兒教育及照顧法第51條規定，命其限期改善。

▲市議員邱于軒爆幼兒園疑似虐童 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市議員邱于軒指出，接獲家長陳情，指控林園區某幼兒園，竟有老師以膠帶纏繞學生雙手做為處罰，讓孩子的手捆成了「哆啦A夢」，還說這是正向的卡通人物省思。初步了解有4位孩子被綁過，已有10多位家長組成自救會，並已向轄區警方報案。

邱于軒除提供孩子示範被綁過程影像，也與議員李雅芬模擬拿膠帶綁手的感覺，甚至彙整出受虐情形還有被拉頭髮、捏臉頰、掐脖子等事，教師人力嚴重不足，不讓上廁所，造成孩子在教室上課的時候，常常有尿褲子，或者是直接大便大在褲子上的習慣，家長有提到還回家會有做惡夢、磨牙，甚至晚上會哭鬧狀況。

▲市議員邱于軒爆幼兒園疑似虐童 。（圖／記者洪靖宜攝）

邱于軒主張高雄市政府應儘速協助受害學童家長辦理轉校、減輕負擔；社會局應進行班級諮商輔導，確保孩子未來身心靈的健康；教育局及社會局應儘速進行全市「托嬰中心」和「幼兒園」聯合稽查；針對屢犯或嚴重違失的園所加重處罰，以昭公信。

▲市議員邱于軒爆幼兒園疑似虐童 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市教育局表示於109年6月15日接獲陳情該園發生不當管教多名幼生，6月16日到園查察，經到園查察發現有幼生疑被綑綁手部情事，已違反幼兒教保及照顧實施準則第2條及第3條規定，將依據幼兒教育及照顧法第51條規定，要求園方限期改善。目前檢視該園監視器畫面與社會局訪談幼生結果，以確認不當管教幼生人數與其他不當管教情節；虐兒部分由社會局進行調查認定，如有屬實將由社會局針對行為人予以裁罰，將對園方管理違失，衡酌疏失情節，予以裁罰。

教育局表示，此案查察違規情節與人數確定後，將依幼兒教育及照顧法視其違規情節重大或經處罰3次後仍未改善者，為一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可之處分；另依幼照法第54條規定公布該園名稱及負責人姓名。

高市代理市長楊明州指出，他自己也有小孩，會要求社會局、教育局對類似情況儘速查證，若確有其事、則評估以最嚴厲方式處分，也呼籲經營幼托業者一定要有愛心。