不是偽出國！桃機擬推「搭機環島」行程　飛機升空繞一圈、還能買免稅品

▲桃園機場與航空業者規劃合作推出搭機環島行程，滿足旅客憋不住的出國魂。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

松山機場日前舉辦「偽出國」體驗活動，帶領幸運旅客在機場內重溫出境、登機又入境的行程，滿足旅客憋不住的旅遊魂。桃園機場看準這波熱潮，與航空業者規劃推出「搭機環島」行程，但這次旅客是真的能在機上享用飛機餐、飛機也會升空飛離台灣領空環島一圈，更可以購買免稅品，享受出國樂趣。

請繼續往下閱讀...

▲松山機場日前舉辦偽出國體驗，民眾嗨帶護照、草帽重溫出國感 。（圖／記者賴文萱攝）

據了解，因國籍航空業者有興趣推出「搭機環島」行程，桃園機場上周也與相關單位開會討論，希望讓旅客能真的有出國體驗，計畫以國際包機方式，安排旅客出境後搭著飛機在台灣上空環島一圈，更能在機上品嘗飛機餐、購買免稅品，行程時間約2到3個小時，以滿足旅客出國魂。

桃機表示，目前航空業者很有興趣，也把這樣搭機環島行程定義為真的出國，不過，實際上業者會有什麼樣的套裝行程出來還在討論階段，但會議中有建議業者，可以安排旅客參觀過去不能進入的飛機棚廠等，做航空方面相關的專業介紹，包裝一些特殊活動，以增加吸引力。

另外，因為飛機會飛離台灣領空，因此旅客依規定也可以購買菸酒及其他相關免稅品；若航班沒有入境到其他國家，也無須入境居家檢疫14天。至於屆時這樣的行程票價會如何訂定，就要看業者如何包裝。

▲▼松機偽出國體驗時，還發給旅客台北松山至日本松山的登機證當作紀念 。（圖／記者賴文萱攝）

民航局官員指出，由於搭機環島行程飛機是要離開地面，涉及相關飛航計畫，業者如真的要推出行程，需要進行飛航申請。但環島一圈行程在飛行操作上沒有問題，只要飛行計畫做好不是問題，至於要怎麼飛航，就看屆時航空公司如何申請航線。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換 東森幣復活你的錢