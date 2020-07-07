　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是偽出國！桃機擬推「搭機環島」行程　飛機升空繞一圈、還能買免稅品

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼華航A350飛行體驗，在空中環島一圈。（圖／記者賴文萱攝）

▲桃園機場與航空業者規劃合作推出搭機環島行程，滿足旅客憋不住的出國魂。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

松山機場日前舉辦「偽出國」體驗活動，帶領幸運旅客在機場內重溫出境、登機又入境的行程，滿足旅客憋不住的旅遊魂。桃園機場看準這波熱潮，與航空業者規劃推出「搭機環島」行程，但這次旅客是真的能在機上享用飛機餐、飛機也會升空飛離台灣領空環島一圈，更可以購買免稅品，享受出國樂趣。

▲▼松山機場偽出國體驗 。（圖／記者賴文萱攝）

請繼續往下閱讀...

▲松山機場日前舉辦偽出國體驗，民眾嗨帶護照、草帽重溫出國感 。（圖／記者賴文萱攝）

據了解，因國籍航空業者有興趣推出「搭機環島」行程，桃園機場上周也與相關單位開會討論，希望讓旅客能真的有出國體驗，計畫以國際包機方式，安排旅客出境後搭著飛機在台灣上空環島一圈，更能在機上品嘗飛機餐、購買免稅品，行程時間約2到3個小時，以滿足旅客出國魂。

桃機表示，目前航空業者很有興趣，也把這樣搭機環島行程定義為真的出國，不過，實際上業者會有什麼樣的套裝行程出來還在討論階段，但會議中有建議業者，可以安排旅客參觀過去不能進入的飛機棚廠等，做航空方面相關的專業介紹，包裝一些特殊活動，以增加吸引力。

另外，因為飛機會飛離台灣領空，因此旅客依規定也可以購買菸酒及其他相關免稅品；若航班沒有入境到其他國家，也無須入境居家檢疫14天。至於屆時這樣的行程票價會如何訂定，就要看業者如何包裝。

▲▼松山機場偽出國體驗 。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼松機偽出國體驗時，還發給旅客台北松山至日本松山的登機證當作紀念 。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼松山機場偽出國,出國,護照,登機證。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼松山機場偽出國。（圖／記者賴文萱攝）

民航局官員指出，由於搭機環島行程飛機是要離開地面，涉及相關飛航計畫，業者如真的要推出行程，需要進行飛航申請。但環島一圈行程在飛行操作上沒有問題，只要飛行計畫做好不是問題，至於要怎麼飛航，就看屆時航空公司如何申請航線。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換 東森幣復活你的錢

ET快訊
勞斯萊斯撞女騎士嗆：給1萬夠不夠　囂張喊「我熟識警察」...
嘉義勞斯萊斯車主身分曝光！霸氣回應喊「免賠」..老婆還是知名
苦主揭「低樓層露台戶」5缺點！驚勸別買：住1年就想跑　網推爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天母vs.信義誰是「真天龍」？網曝1關鍵秒分勝負：信義是行政區

公車站等白沙屯媽祖...阿嬤信徒熱暈！「粉紅超跑」秒開回頭　催淚畫面曝

「粉紅超跑」迴轉駐駕員林車行！堅持擠窄小辦公室　信眾嗨翻：太不可思議了

戶頭剩15元！小資妹苦惱「怎麼撐4天」　真相超反轉...網羨慕炸：我養妳

快訊／高雄出現今年第2例日本腦炎！旗山男「抽搐+意識狀態改變」住院治療中

蘇揆承諾中小學2年內裝冷氣　全教總：高中應一併納入

不是偽出國！桃機擬推「搭機環島」行程　飛機升空繞一圈、還能買免稅品

響應飢餓三十助弱勢兒少　展望會鼓勵捐出手中「振興三倍券」

影／認了素顏很醜！假Coser妹還原PF32當天「掉光光真相」：根本沒打算被拍

內向也能發揮自身魅力！柔性男「3招」找回自信　專家：丟掉男女框架

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

掀裙妹到案說明「平時不穿內褲」 大方揮手：謝謝你們來～靠X擋路

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

天母vs.信義誰是「真天龍」？網曝1關鍵秒分勝負：信義是行政區

公車站等白沙屯媽祖...阿嬤信徒熱暈！「粉紅超跑」秒開回頭　催淚畫面曝

「粉紅超跑」迴轉駐駕員林車行！堅持擠窄小辦公室　信眾嗨翻：太不可思議了

戶頭剩15元！小資妹苦惱「怎麼撐4天」　真相超反轉...網羨慕炸：我養妳

快訊／高雄出現今年第2例日本腦炎！旗山男「抽搐+意識狀態改變」住院治療中

蘇揆承諾中小學2年內裝冷氣　全教總：高中應一併納入

不是偽出國！桃機擬推「搭機環島」行程　飛機升空繞一圈、還能買免稅品

響應飢餓三十助弱勢兒少　展望會鼓勵捐出手中「振興三倍券」

影／認了素顏很醜！假Coser妹還原PF32當天「掉光光真相」：根本沒打算被拍

內向也能發揮自身魅力！柔性男「3招」找回自信　專家：丟掉男女框架

林佳龍稱旅行業沒競爭力就退場　李正皓回嗆：這種沒競爭力的政治人物才該退場

人妻拒「肉身伺候小叔」　慘遭丈夫「榮譽處決」剁頭分屍收場…父嚎墳鼻酸！

「腦內炸彈」平均每年奪萬命　醫提致命「腦動脈瘤」：95%無症狀！

領起來！美廉社祭5000萬元「振興券」加碼　還有近300樣商品狂省300元

天母vs.信義誰是「真天龍」？網曝1關鍵秒分勝負：信義是行政區

林郭文艷解任大同董事遭投保中心提告　北院火速分案

公車站等白沙屯媽祖...阿嬤信徒熱暈！「粉紅超跑」秒開回頭　催淚畫面曝

「粉紅超跑」迴轉駐駕員林車行！堅持擠窄小辦公室　信眾嗨翻：太不可思議了

完訓敬教練「1杯雞尾酒」被開除！副機師不滿提告勝了…華航提再審結果出爐

戶頭剩15元！小資妹苦惱「怎麼撐4天」　真相超反轉...網羨慕炸：我養妳

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

生活熱門新聞

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

壽司郎驚見巨鼠狂奔！高層決策爆爭議

勞斯萊斯違停撞女騎士　駕駛嗆碰瓷

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

聊3天約生日趴被拒！他怒嗆正妹護理師

辜仲諒請球員吃牛排「被譏寒酸」！台東人護航

半夜蟑螂出沒！他慌拿殺蟲劑一噴…變色了

今起3天防午後強對流雨彈　「有利颱風大爆發」時間曝

美魔女7年滾出2億醫美江山　淚控渣夫偷吃

雨彈將襲！新北、桃園9縣市大雨特報

白沙屯媽祖「女神力助男轎夫」過西螺大橋

7月財運旺到爆！5姓名筆畫「財神爺最愛」

三倍券預購「磨光我耐心」！超商女店員：直接被問候家母

更多熱門

相關新聞

60旅客「松機偽出國」嗨翻：終於出國了

60旅客「松機偽出國」嗨翻：終於出國了

松山機場今（2）日舉辦「偽出國」體驗活動，帶領幸運旅客搶先使用松機新設施，一早就如出國一樣，旅客在機場櫃檯報到後領取登機證，接著進行出境通關的行李安檢、移民署查驗，甚至也能逛機場內的免稅商店。睽違已久終於又能出境、登上華航班機，旅客旅遊魂憋不住，帶著護照、草帽、行李箱興奮參加體驗，民眾嗨翻表示，今年3趟出國都因疫情取消，這次光能偽出國真的就超開心，一進來就感覺到，這就是機場的味道」。

明起開放轉機　指揮中心最新說明

明起開放轉機　指揮中心最新說明

桃機開放來台轉機　林佳龍：6/25零時起實施

桃機開放來台轉機　林佳龍：6/25零時起實施

北海道夢幻霜淇淋SOGO開賣

北海道夢幻霜淇淋SOGO開賣

桃機開放　部分轉機客停留8小時

桃機開放　部分轉機客停留8小時

關鍵字：

偽出國桃園機場搭機環島

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

林依晨證實「短期內不再演戲」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面