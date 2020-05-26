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亂網購被太座罵翻！他私訊賣家退單　小編「同理心爆發苦勸」笑噴5千人

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▲▼網購,網路,血拚,刷卡,買東西（圖／pixabay）

▲網購示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

線上購物太方便，無論身在何處，只要動動手指幾乎都能在網路上買到想要的東西，讓人一不小心就衝動購物。一名人夫日前就因為網購被老婆碎念，最後決定忍痛取消訂單。沒想到賣家不僅欣然接受他的理由，還富有同理心地勸他一句，笑噴5千名網友。

「貼心小編。」一名男網友在臉書「爆怨公社」貼出一張和賣家的對話截圖。只見他私訊賣家表明要取消訂單，小編隨即也詢問退單原因，他則無奈回覆「被老婆罵」，看來是亂買東西惹得太座不愉快。

請繼續往下閱讀...

沒想到貼心的小編「同理心爆棚」，竟然欣然接受這個理由，還安慰原PO「要聽老婆大人的話唷！」逗趣的回應讓原本還在氣頭上的原PO太太也忍不住笑翻了。

▲▼ 貼心小編 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲小編太貼心了啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

面對小編人性化而非官方、客套的罐頭回應，原PO表示「我很感謝他。」其他網友則笑炸表示「小編居然這麼貼心馬上同意」、「好想知道到底買了什麼」、「小編完全能感同身受」、「優質客戶服務」、「好溫馨，遇到這樣的小編，這次取消，以後也會繼續支持」、「該不會賣家就是你老婆」。

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