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台中「給你1萬」勞斯萊斯車主曝光！一點漆都沒掉...講「碰瓷」是機會教育

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▲台中市梧棲區紀姓女子日前將機車停放路邊，與一輛要價2000多萬元的勞斯萊斯「幻影」發生擦撞。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

▲台中市梧棲區紀姓女子日前將機車停放路邊，與一輛要勞斯萊斯「幻影」發生擦撞。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區紀姓女子日前將機車停放路邊，與一輛要價2000多萬元的勞斯萊斯「幻影」發生擦撞，雙方當場和解，紀女母親事後上網聲稱，女兒被質疑製造假車禍詐財，車主還嗆「給妳一萬夠不夠？」，引來不少網友謾罵。對此，勞斯萊斯王姓車主受訪時大喊冤枉，他說雙方根本毫無車損，只是不想浪費警方時間，若對方擔心和解後索討無門，才會想給這1萬元，是一場誤會。

台中市清水警分局調查，4日晚間7時許獲報，梧棲區文化與居仁路口有行車糾紛，王男（54歲）駕駛自小客沿文化路右轉居仁路口，碰撞停於路邊由紀女（19歲）騎乘的機車，導致雙方汽機車體輕微受損，雙方當事人於現場初步和解，惟日後如有需要警方協助處理，仍可至派出所報案。

車禍發生後，紀女母親於臉書社團《爆料公社》PO文，稱女兒機車已停好剛立中柱，就被欲靠邊停的王男車輛擦撞，王男竟在車內指責是機車撞到他，當女兒要報警時，王男質疑是要詐財，頻頻嗆聲：「機車撞我就是為了要錢」、「給妳1萬夠不夠？夠不夠」、「我沒缺妳那一點錢」、「妳就是製造假車禍，妳的樣子就是缺錢」，還說有認識的警員，並當場打電話過去，但未接通，由女兒自己打電話報警。

警方到場後，因事故單純經協調後雙方和解，紀女母親仍怒道：「您有多少錢是您的事，我的家人孩子，都沒缺您的錢！如果您的錢真的太多，建議您可以做公益，幫助許多弱勢」。

王男表示，當時因為雙方毫無車損，甚至一點漆都沒掉，「我就跟紀女說，妹妹妳看，我的車沒有事情，妳的車也沒有事情」，若對方有財產損失他願意賠償，若這起事故是紀女的錯，他也不追究。為了不浪費員警的時間，他向紀女說「如果妳怕索討無門，我先賠償妳1萬元」，沒想到竟被紀女母親認為是財大氣粗，他完全沒有這個意思。

▲台中市梧棲區紀姓女子日前將機車停放路邊，與一輛要價2000多萬元的勞斯萊斯「幻影」發生擦撞。（圖／截取自臉書社團《爆料公社》）

▲王男表示，雙方毫無車損，甚至一點漆都沒掉。

至於假車禍，王男指出，因為現在社會上很多人都在「碰瓷」，他是機會教育，希望教導小孩不要學習壞模式，是一場誤會。但對於紀母將整起事件PO網，王男相當不解，「為什麼不尊重當下和解結果？」，何況和解的理由是「雙方財損為零」，並未脅迫對方必須和解。

王男提及，有網友表示為何「開這種車還不請司機？」，他說，當晚因為他要與妻子、小孩共進晚餐，共享天倫時間，因此才自己開車。

據了解，車主王男是台中海線地區知名工廠老板，結識很多企業家和官員，在地方上頗有名氣，近日才將該輛二手勞斯萊斯「幻影」入手，年份約為2010年，剛取車的那天，他在個人臉書寫著「喜歡你提供的舒適安全，今天起就在我身邊陪我吧」。

▲▼王男近日才入手勞斯萊斯「幻影」。（圖／截取自當事人臉書）

▲▼王男近日才入手勞斯萊斯「幻影」。（圖／截取自當事人臉書）

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