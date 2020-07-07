少年打工遭3貴婦性侵「下面整組壞了了」　性侵罪竟無法成立

▲大陸一名少年打工，但卻遭到3名貴婦輪流性侵，生殖器被蹂躪到「整組壞了了」。（圖／周刊王提供）

圖、文／CTWANT

對於許多剛畢業、考完大考的學生族群來說，暑假時節是打工的好時機，但大陸有一位18歲少年在考完升大學的考試後，趁著暑假空檔，到一間洗浴中心打工。沒想到他竟遭到3名貴婦下藥迷昏，還輪流性侵，最後少年的生殖器慘遭「玩壞掉」。但依據大陸現行法律，貴婦們的性侵罪無法成立，已引發大陸網友議論紛紛。

據大陸《法智律師網》報導，有名18歲少年在高中畢業後，趁著暑假到一間洗浴中心當服務生打工，本來少年對這份打工適應良好，工作也很上手，但某天他遇到3名打扮奢華的婦人上門消費，不但要求提供私人包廂服務，還指明這名少年為她們端茶倒水。

之後貴婦們為了「謝謝」這位少年，邀他喝下一杯飲料，結果這名少年隨後陷入昏迷，殘遭這3名貴婦輪流性侵，時間長達2小時，最後還把少年的生殖器蹂躪到「整組壞了了」，貴婦們才趕緊叫了救護車。少年緊急送醫治療後，性器官確定全毀，性功能也幾乎完全喪失，少年的父母氣炸，決心告上法庭。

但報導指出，根據中國大陸目前的刑法規定，女性性侵犯男性，是無法被認定為性侵罪的。但律師們也指出，在這起案件中，3名貴婦雖然無法被用性侵罪起訴，但可以使用故意傷害罪，或者侮辱罪，來進行訴訟。

延伸閱讀

重慶傳「手撕大橋」一剝就碎 當地交通局認了：大橋完工未驗收

王寶強瘋傳再婚 正妹女友曾選過「世界小姐」素顏網驚呆：宿醉嗎？

醫美大亨爆偷吃侵產！正宮淚揭「女歌手身分」 慘曝被侵犯結婚只恩愛4次