3分鐘榨乾嫖客！外籍妹「魔技太強」回鍋賣淫　警無奈：再放妳台男面子丟光

▲寮國「小隻馬」功夫十分了得，每天至少都接10名男客以上，3個月不到就賺進逾百萬元！（示意圖，非本案當事人／資料照）

圖文／CTWANT

台北市萬華分局5月查獲2間「外籍兵團應召站」，沒想到是業者在原來地點另起爐灶，一個月後再度被警方查獲，發現其中一名寮國籍應召女郎，再度重回賣淫。該名寮國女郎身材嬌小卻技巧高超，能讓男客3分鐘繳械，對於該女「抓了又放、放了又抓」，警方無奈說，「妳再被放出來，台灣男人面子都要丟光了！」

警方5月底查緝到的應召站，逮獲4名泰國籍女子、1名寮國女子，其中寮國女子皮膚白皙，又有小隻馬的嬌小身材，深受男顧客喜愛；據傳她可以讓客人3分鐘內繳械，每天至少接10名客人以上，3個月不到就能賺進百萬元，也難怪她會想重操舊業。

據《三立新聞》報導警方調查發現，寮國女子今年3月持觀光簽入境台灣，不過後來因外交部宣布合法延期在台停留期限，所以她的簽證沒有到期。目前移民署收容所僅有1位寮國人，再加上寮國並未重新開啟國際航班，因此這名寮國女子在5月被抓到後，隔沒幾天就被釋放。

移民署為了避免群聚感染，收容所內不會收到額滿，每天可能約100人到200人收容超過100天以上的外籍人士，被收容所釋放；寮國女子就是第1次被逮後，因收容無法容納多人而被釋放，隨後她又重回應召站賣淫，結果再度被警方逮捕，才出現抓了又放、放了又抓的情況，警界憂恐成治安破口。

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