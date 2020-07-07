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杭州靈隱寺徵小編「不用出家」　師父：KPI隨緣不強求

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趙蓮貴打敗千名競爭者成為靈隱寺新媒體小編。（圖／翻攝自封面新聞）

▲趙蓮貴打敗千名競爭者成為靈隱寺新媒體小編。（圖／翻攝自封面新聞，下同）

圖文／CTWANT

中國杭州知名的靈隱寺上月30日公開招聘2名文職人員，特別的是，這個職位不必出家。靈隱寺也曾在2016年於公眾號上發布招聘寺廟的「新媒體小編」，如今隨著這名小編的離職，靈隱寺又要再度招聘新人。

綜合陸媒報導，1992年生的趙蓮貴，在2016年時錄取了靈隱寺的新媒體小編，成為靈隱寺唯一一位90後的編輯，在這之前他已有經營公眾號3年的經驗。他表示，當時看到職缺時只是覺得有趣就投了履歷，一道筆試考題《如何文明進香》，他僅是上網搜尋答案，就讓他打敗1000多名競爭者，順利錄取靈隱寺小編的職位。

趙蓮貴打敗千名競爭者成為靈隱寺新媒體小編。（圖／翻攝自封面新聞）

趙蓮貴透露，佛寺的生活相當規律，他每天早上8點25分打卡上班，下午4點30分下班，工作量不定，他曾問寺裡的師父「對靈隱寺的社群粉絲數量或流量有沒有什麼要求？」結果師父只淡淡地說「不必強求，一切隨緣」。食堂裡只有素菜，沒有葷食，健康規律的飲食也讓他在一年半的工作期間內瘦了整整10公斤。

或許是平日裡受到佛經的薰陶，趙蓮貴讀多了之後自認覺悟提高，開始用佛理分析起NBA比賽策略，意外受到許多粉絲喜愛，而讓靈隱寺因此爆紅。

這次靈隱寺又再度招募新人，同樣吸引許多人的目光，令人相當心動。而靈隱寺招聘的工作內容是要負責寺院信息發布及對外宣傳工作，包含撰寫新聞稿、發言稿等文書工作，以及在微信、微博、網站內容編輯、審校等。另外，需具有大學中文系學歷、有佛教信仰、工作經驗者優先。

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