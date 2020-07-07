白宮顧問：中國撒謊「美國人死亡」　中共須為破壞美民主負責

▲ 白宮貿易顧問納瓦洛。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）主張，中國共產黨必須為破壞美國及香港民主的行為負責，也須誠實交代重創全球的新冠病毒（COVID-19）來源及北京當局的處理方式。

《福斯新聞》脫口秀《福斯與朋友們週末版》（Fox & Friends Weekend）4日的節目中，納瓦洛接受主持人赫塞特（Pete Hegseth）訪問時敦促美國人團結，原因是中共在導致眾多美國人喪生的疫情問題上撒謊。

納瓦洛提到，有超過13萬美國人死於新冠肺炎，死亡證明上的死因卻沒有任何和黨派相關的內容。他指控，「死因就是『中國病毒』。」

納瓦洛指出，封鎖引發的憤怒、對經濟前景不確定的焦慮及對染疫的恐懼，都引發國家不團結與動盪，「然而，有些激進份子想發起另一場中國文化大革命，摧毀我們的文化、習慣、風俗和思想，正是毛澤東所說的『四舊』。」

他重申，「我們該做的是團結面對核心事實，也就是中國人撒謊，人們死亡；中共撒謊，美國人死亡」，為了做到這一點，美國人需要團結起來，讓中共為此付出代價。

納瓦洛表示，中國也必須坦白，到底是如何處理病毒，「例如這是人工改造病毒嗎？它是從哪來的？知道這些問題的答案以前，我們不會知道如何對抗病毒。」

他接著談到港版國安法，「在我們慶祝獨立的同時（4日為美國國慶日），也在哀悼香港失去獨立。我認為美國人可能需要反思，香港人在中國殘酷的手中發生什麼事。不要以為『只有香港』。中國、中共現在正如此對待我們，而病毒正撕裂我們。」

納瓦洛最後指出，美國必須對中國採取強硬態度，而現任總統川普（Donald Trump）是唯一這麼做的總統，「我無法想像『北京拜登』拿到（白宮）橢圓形辦公室鑰匙的世界。那將代表這個共合國的滅亡。」

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