爆歧視港澳生停權外送資格！Uber Eats喊冤：移民署來函要求確認外籍生證件

▲uber eats機車外送。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

美食外送平台「Uber Eats」傳出本月3日無預警停權數位港澳生外送資格，意指不准外籍學生從事外送服務並停止派單，挨轟有歧視意味。對此，業者無奈回應，會有此動作是因收到移民署來函要求檢視外籍學生相關工作證件，對於有歧視一說，喊冤表示：「公文檢視對象主要為外籍學生，並未針對個別國籍。」並強調只要驗證手續完成， 就會恢復外送權限。

針對是否有停權港澳生外送資格消息，Uber Eats證實並表示，近期確實暫停幾位外送夥伴使用APP權限，但強調是因收到移民署來函要求檢視外籍學生在台工作證件，包括需要持哪些證明文件等，才會有此動作，業者說明並未只針對港澳生，公文主要了解對象為外籍學生，強調「也有其他國籍。」並無歧視意味。

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對於港澳生被停權恐因暫時沒有收入出現情緒不滿，業者致歉說：「很抱歉，會持續跟他們溝通，有疑問都可以使用客服看如何解決。」但也強調只要做完相關文件釐清完成程序，就會立即恢復平台使用權限。

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