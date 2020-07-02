爆不倫蔡宜芳後…柯P前愛將改做Uber Eats外送　超狂收入曝！

▲張益贍改行Uber Eats外送，最高一週賺1萬5。（圖／翻攝自Facebook／二輪破風）



記者董美琪／綜合報導

原台北市長柯文哲愛將、前台北市文基會副執行長張益贍，與民眾黨新秀蔡宜芳3月驚爆不倫戀，2個人幾乎斷送自己的政治生涯，低調生活。近日傳出張益贍5月找到新工作，改行做起Uber Eats外送員。

張益贍自己也開了「二輪破風」臉書團，並上po出數張照片，只見他騎著藍色機車，後方放著Uber Eats外送包，挑戰自己以前從未嘗試過的外送員工作。他自嘲，「二輪破風是什麼意思呀，朋友問。是『13張』裡面最爛的牌，是騎二輪機車的中年大叔，是討生活Uber Eats外送員，是在雲林二崙耕讀的阿伯，寫評論兼寫詩的過氣文青。」

張益贍也陸續po出深夜外送麥當勞，以及「台北盆地就是一個大火爐啊」的騎車賺錢照。至於為什麼不做可以在車裡吹冷氣的Uber司機，卻要在豔陽下騎車外送，根據《三立》報導，張益贍說，一台機車5萬可以送餐，當UBER司機要買一台3年內的車，至少要70萬，投入成本差很多。

目前張益贍除了外送送餐的工作，還兼投稿賺錢，一個月跑20天，曾經一星期最高賺到1萬5000元，自己還研究出獨家規劃路線秘訣，人也因此瘦了一圈。網友看了鼓勵他「4天時間完成80趟，真的不容易啊，長時間等單、送單、遊車河，辛苦了」、「加油，每週看到自己進步最重要」。

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