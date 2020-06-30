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LINE Pay點Uber Eats免海外交易手續費　新戶首購最高享21%回饋

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▲用LINE Pay來點Uber Eats 免海外交易手續費。（圖／LINE Pay提供）

▲LINE Pay點Uber Eats免海外交易手續費。（圖／LINE Pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今（30）日宣布，即日起至7月31日止，LINE Pay用戶在Uber Eats App消費結帳時，透過LINE Pay使用已綁定的任一發卡銀行信用卡或簽帳金融卡付款，單筆消費滿299元，即享LINE POINTS 5%點數回饋，而新戶首購最高更享有21%的回饋。

LINE Pay表示，行動支付服務自今年3月正式於台灣Uber Eats App上線後，提供給許多仰賴外送卻不習慣信用卡交易的使用者更多元的支付方式，再加上利多的點數回饋及免海外交易手續費，獲得用戶一致好評，服務上線以來交易金額持續強勁成長，成為Uber Eats用戶們非現金支付的首選。

▲用LINE Pay來點Uber Eats 免海外交易手續費。（圖／LINE Pay提供）

▲LINE Pay點Uber Eats新戶首購最高享21%回饋。（圖／LINE Pay提供）
 
LINE Pay指出，為感謝用戶對LINE Pay的支持，即日起至7月31日止，LINE Pay用戶於 Uber Eats App消費結帳時，透過LINE Pay使用已綁定的任一發卡銀行信用卡或簽帳金融卡付款，單筆消費滿299元，即享LINE POINTS 5%點數回饋。

LINE Pay強調，針對「首次」在Uber Eats App使用LINE Pay付款的用戶，單筆消費滿299元，再享LINE POINTS點數50點，相當於高達21%的回饋率，不僅可享受LINE Pay行動支付的便利，還可獲得超高回饋。

▲用LINE Pay來點Uber Eats 免海外交易手續費。（圖／LINE Pay提供）

▲LINE Pay點Uber Eats活動回饋內容。（圖／LINE Pay提供）

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