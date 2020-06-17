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屈臣氏攜手Uber Eats 6月底美妝送到家　康是美、寶雅暫不跟進

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▲屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩▼ 。（圖／公關提供）

▲屈臣氏即將在6月底推出美妝送到家服務。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

進入後疫情時代，使用外送服務已經為消費常態，為了跟上外送商機，屈臣氏即將在6月底攜手Uber Eats強強聯手推出全新外送服務，屆時消費者將可輕鬆在家選購美妝、保養、生活個人用品等，不用出門馬上送到家。

▲▼ 屈臣氏攜手Uber Eats美妝送到家 。（圖／品牌提供）

▲日後購買美妝和生活用品更為方便。

你一定有過這種經驗，下班回家才發現生活用品忘記補貨，又得出門跑一趟。屈臣氏觀察，消費者對於面膜、化妝用品及衛生紙、衛生棉等日常用品消耗較大，時常會有臨時採買的需求。

為了提供消費者更便利的購買方式，屈臣氏攜手Uber Eats推出外送服務，不用再出門，手指就輕鬆點購。此外，APP既有的線上訂、門市取貨服務中，於即日起提供快速取貨服務，下訂單後最快2小時內就可前往門市取貨。

▲▼寶雅插旗東區，忠孝復興店明開幕 。（圖／品牌提供）

▲寶雅目前仍以實體門市販售為主。

針對屈臣氏6月底進攻外送市場，寶雅表示，目前販賣商品仍以實體門市為主，目前也有規劃電子商務。Yahoo超級商城下設有寶雅網路店，可供下單購買，全館消費滿額可享免運服務。

▲▼寶雅、康是美第二波醫療口罩開賣 。（圖／品牌提供）

▲▼屈臣氏攜手Uber Eats美妝送到家 。（圖／翻攝自康是美app）

▲康是美正推出618網購年中慶優惠。（圖／品牌提供、翻攝康是美APP頁面）

康是美除了實體店面，本身就有網購eShop，供消費者下單選購。日前推出618年中慶活動，許多熱門商品可以閃購價購入，更推出首購買千送百等網路獨家優惠活動。

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