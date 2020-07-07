限時5天「三倍券第二輪」預購明登場！4大超商優惠加碼　星巴克買1送1免費拿

▲明8日起開放第二輪實體三倍券預購。（資料圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

行政院規劃「振興三倍券」7月1日起至7日進行首波預購、綁定，不過截至6日上午11時止，選擇實體紙本券人數已破528.82萬人，因紙本預購過於踴躍，經濟部緊急宣布增加新一輪預購時間，為7月8日至7月12日共5天，民眾同樣可至4大超商進行預購，而預購優惠延續使用，只要憑收據單就享有百元購物金、星巴克買1送1等。

首波三倍券預購於今（7）日晚間10時截止，但因選擇紙本券超過預期，經濟部加開新一輪實體三倍券預購時間，將從明（8）日開跑至7月12日止，領券時間則為7月22日起至7月31日，民眾同樣只要攜帶健保卡、千元現金或其他可支付工具至4大超商事務機進行預購，即可在7月底前領到三倍券。針對加開的新一輪預購，4大超商確定延續預首輪購優惠，提醒預購時不要忘了憑單據享專屬優惠。

▲4大超商預購優惠延續享用。（圖／記者陳涵茵攝）



●7-11

第二輪選擇7-11預購三倍券者，成功結帳者可享CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價優惠，(限7月12日前，每人限購1組)；星巴克美式咖啡好友分享券1張，（限7月14日前兌換）；可獲100元購物金（提供2張50元抵用券，7月22日起回原店領取振興三倍券即可配搭使用），以及使用icash聯名卡（需使用icash功能）、icash Pay支付預購金額，再回饋40點OPENPOINT點數，等同可兌換2杯CITY CAFE中杯美式咖啡。

●全家

次輪來全家預購三倍券憑預購單據即可享冰金萱鮮橙青茶大杯，或冰經典拿鐵大杯39元加價購優惠。

●OK mart

選擇OK mart預購三倍券，結帳當下憑小白單享有大杯美式買1杯送3顆茶葉蛋，以及大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml買1送1等優惠。

●萊爾富

至萊爾富進行第二輪預購三倍券者，繳費單據可免費拿10元抵用金，以及享大冰、熱美式或拿鐵咖啡半價優惠；另選用行動支付HiPay（綁定台新、國泰世華、聯邦銀行卡）或持中信卡、悠遊卡等方式結帳，除銀行加碼活動外，會員還有30Hi點回饋，同時有機會抽中MacBook Air i5、德國雙人真空悶燒罐、electrolux 熨斗、虎牌保溫瓶等多項好禮。

使用HiPay綁定台新銀行卡預訂者，單筆金額達1,000元，即享10%回饋（即100元刷卡金），每卡最高回饋100元，限量20,000名；若以HiPay綁定國泰世華銀行卡預訂則贈50元萊爾富購物金，每位會員限回饋1次，最高回饋50元，限量25,000份。

▲OK mart預購三倍券憑小白單有大杯美式買1杯送3顆茶葉蛋，以及大杯拿鐵買1送1等優惠。（資料圖／業者提供）

於4大超商進行三倍券預購者，需攜帶健保卡和1千元現金或其他支付工具，透過超商門市事務機點選振興三倍券專區，接著閱讀注意事項及點選同意後，再「插入健保卡」進行認證，最後輸入手機號碼並確定「身分證後4碼」及「應繳金額」是否正確，即可進行單據列印，再至櫃檯進行繳費完成預購。

超商首輪預購實體三倍券只到今晚10時止，開放領取時間為7月15日至7月31日每日上午9時至晚上10時，同樣需要攜帶健保卡於原門市進行領取，緊急新增第二輪預購時間為7月8日至7月12日，7月22日起至7月31日開放領券，第三則維持8月1日至8月7日每日上午9時至晚上10時，領取時間8月15日至8月31日每日上午9時至晚上10時止。提醒民眾三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」，使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」。

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