父過世1年　她聽《魚仔》接到「爸爸電話」飆淚：祂要我不要哭了

▲原PO分享接到過世爸爸的電話。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

「你們接過已經過世親人的電話嗎？」一名女網友分享，在爸爸過世一年時，接到祂打來的電話，「我又大哭了半小時⋯我相信是爸爸打來的，祂要我不要哭了！！」也有人分享曾收過亡母傳的訊息，「看到簡訊立馬跑回家。」

當事人22日在「靈異公社」臉書社團回憶，父親總是貼心愛講笑話，年輕時為了賺錢養家，總是日夜顛倒，導致得了肝癌，也因癌症關係，讓他們更珍惜跟爸爸在一起的時間，「但也只給我們6年時間而已。」

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原PO說，不過，和其他發現肝癌的病人比起來，爸爸已經夠幸運可多活那麼多年；那時爸爸過世，她只要聽到鳳飛飛的《心肝寶貝》、盧廣仲的《魚仔》，都會哭到不能自已，所以之後只要聽到就會關掉。

▼原PO表示，爸爸年輕時為了賺錢養家，總是日夜顛倒。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

「今天聽到《魚仔》的旋律，想說一年了，應該不會哭吧？就繼續聽下去。」原PO表示，結果她太看得起自己了，沿路在高速公路大哭，回家因習慣記錄當天發生的事，所以在YouTube找了《魚仔》來分享一下。

「正按下分享的時候⋯爸爸的來電讓我錯愕了三秒！馬上眼淚又飆出來！」原PO指出，「電話的那頭沒有聲音，非常安靜！我一直喂！喂！喂！因為我知道，妹妹的小孩會拿爸爸的手機來玩！但電話那頭一直沒有聲音。」

原PO說，掛斷電話後馬上重撥，響了好幾聲，妹妹接起來。她還原和妹妹的對話：

妹妹：妳莫名其妙喔！幹嘛突然打爸爸電話？

原PO：因為爸爸打電話給我！

妹妹問旁邊的人：剛剛小孩拿電話打給大姐啦！

旁邊的人：可是小孩剛剛都在外面玩啊！

原PO：電話那頭很安靜，完全沒有聲音！

妹妹：呃⋯⋯剛剛我們一直在講話。

▼原PO相信這通電話是爸爸打來的。（示意圖／記者孫于珊攝）

原PO表示，她掛了電話又大哭了半小時，「我相信是爸爸打來的，祂要我不要哭了！」她也透露，哥哥一直沒把爸爸的電話停掉。

對此，其他網友留言，「這篇好感人啊，爸爸還是很關心妳的」、「我也好期待媽媽打電話給我」、「我跟我姐也沒把爸爸的電話停掉，根本捨不得。」

還有人分享收到亡母傳的訊息，「訊息是媽媽過世前傳的，內容是『颱風天不要到處亂跑，弟弟一個人在家很可憐』。媽媽過世後某天颱風天，我蹺課騎車亂跑在朋友家睡著，睡醒看到媽媽的訊息，從最下面跳到最上面，日期從4月變成8月多。那天我也確實把我弟自己丟在家，看到簡訊立馬跑回家，回家路上就沒下雨了。」