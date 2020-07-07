違規穿越馬路買便當！害女騎士摔車全身傷不治　屏東男判5個月

▲行人過馬路應走斑馬線，而屏東一名男子卻為貪圖方便違規穿越馬路，結果造成女騎士閃避不及，摔車傷重不治。（示意圖／與本案無關／記者莊喬迪攝）

記者陳羿妏／屏東報導

屏東一名石姓男子只為貪圖一時方便，違規穿越馬路買便當，結果造成一名王姓女騎士閃避不及，當場人車倒地，經送醫救治後，宣告不治。事後，石男主動自首，整起事件才因此曝光，案經屏東地院審理後，石男被依過失致人於死罪，判刑5月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

判決指出，石男今年1月13日中午11時39分許搭乘友人車輛要買午餐，把車停便當店對面，石男下車後，不顧地面上已劃有分向限制線路段，依規定行人是不得穿越，直接貪圖方便，貿然穿越，孰料，此時王女剛好騎車經過，因來不及閃避，擦撞石男的腰部、右小腿後當場摔車，王女受有頭皮撕裂傷、四肢多處擦傷，而肋骨骨折、右肺出血、右鎖骨下動脈破裂併血胸等多處傷害。

這場車禍後，王女當下並未馬上就醫，而是自行返家，但由於身體漸漸不舒服，丈夫趕緊撥打119，請救護車前來協助送醫急救，然而同日下午2時8分許，王女搶救後不治身亡，而石男主動向員警自首，表示願意接受裁判。

法官勘驗肇事時照片、醫療診斷證明後，確認石男違規穿越道路與王女的死因，具有相當的因果關係，而考量石男坦承犯行，目前與王女家屬達成調解，尚有悔意，最終依過失致人於死罪，判石男5月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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