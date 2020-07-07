屏縣府力推「香蕉大數據管理」　2020年訂單將破2000噸

▲屏東縣政府將大數據管理導入香蕉種植，創下傲人訂單。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

屏東是台灣香蕉最大產區，一、二十年來台灣香蕉外銷日本的數量與金額因其他國家產區競爭，外銷量逐年下降，導致農民收入大幅下滑，屏東縣政府積極協助蕉農，取得歐盟認證(GlobalG.A.P.)，讓屏東香蕉輸入日本的產量已翻倍成長，今年預計外銷出口日本的香蕉訂單可望達2,000噸再創新高。

「重返日本市場，屏東蕉農的築城計畫」由經濟部工業局經費補助，屏東縣政府農業處結合農金資訊股份有限公司及其智慧農業科技研發團隊，透過科技應用AIoT 模組、大數據以及數位分身農場，來達到外銷產量提升與高水準果品的農業轉型。

▲屏東香蕉今年將創下2000噸的外銷訂單。（示意圖／記者陳崑福翻攝）



屏東縣長潘孟安表示，2017年成立台屏農公司，協助屏東農民行銷農產品到全球市場，同時與GlobalG.A.P.輔導團隊合作協助蕉農取得日本市場要求的國際標準認證，外銷量逐年翻倍成長，出口量由107年的524公噸成長到去年1,166公噸，出口值也從2,239萬攀升到5,131萬，對蕉農的收入也有一定的助益，但相對於日本進口香蕉總值9.2億美金尚有一段距離。」所以，2020年屏東縣政府積極推動「大農帶小農」方案，讓具有經驗的香蕉農帶領小農加入「重返日本市場，屏東蕉農的築城計畫」。