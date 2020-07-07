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未繫安全帶罰3千！女駕駛喊冤「藍色布」擋住　法官看照片秒懂撤銷處分

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▲▼車子,駕駛,安全帶。（圖／翻攝自pixabay）

▲女駕駛遭國道警方舉發未繫安全帶開罰3000元，提起行政訴訟後獲勝訴，原因曝光。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／南投報導

南投一名葉姓女駕駛於20197月24日行駛國道六號東向14公里處，遭國道警察依「未繫安全帶」為由裁處3000元罰鍰，但她不服，認為當時開車戴著「全罩式大口罩」擋住安全帶，因而遭誤認，決定提起行政訴訟。對此，全案經南投地院勘驗案發照片，確認葉女說法無誤，撤銷原處分，全案可上訴。

判決指出，葉女主張開車時為避免日曬，才會掛上全罩式大口罩，不過，該口罩長度會將胸部的安全帶部分遮住，再加上喝水、吃東西會反覆「戴上、拿下」，避免增加行車安全疑慮，她才把安全帶置於口罩的內側，另外安全帶的顏色為灰米色，當天她的上衣、口罩是粉色花紋、水藍色，從警方採證照片顯示，她的左肩膀處、右下方均有灰米色安全帶露出，足以證明她當時有繫上安全帶。

負責本案的台中監理所則認為照片未能顯示灰米色安全帶，足以證明葉女違規，也覺得葉女其實仍可將安全帶置於口罩外側，才不會產生「被遮住的情形」，因此才會依違反《道路交通管理處罰條例》第31條第2項「汽車行駛於高速公路駕駛人未依規定繫安全帶」，處葉女罰鍰3000元。

對此，法官勘驗舉發光碟、照片後，確認葉女說法無誤，最終判台中監理所應撤銷原處分，葉女免罰3000元，全案可上訴。


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