印度拒參加「中國為成員」貿易協定　壯大肌肉決心不靠北京

▲中印邊界近來局勢緊張。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里6日專電

面對與中國的邊境緊張未緩解，印度加碼反制，除禁止使用中國59種行動裝置軟體、禁止中資參與道路和電力工程，印度官員透露，印度已決定不參加任何中國為成員的貿易協定。

印度與中國部隊5月初在拉達克（Ladakh）對峙迄今，6月15日晚於加萬谷（Galwan Valley）發生暴力衝突，導致20名印度軍人死亡後，印度逐步擴大對中國的經濟抵制。

印度除日前陸續宣布禁止使用中國59種行動裝置軟體、禁止中國企業與中資合資企業參與印度的道路、高路公路和電力設備建設，也決定不參與「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。

▲印度經濟受到新冠肺炎疫情影響。（圖／路透）

印度資深官員告訴「出版」報（The Print），因為印度經濟已經惡化，特別是經歷2019冠狀病毒疾病（COVID-19）衝擊和中印邊境對峙僵局後 ，新德里已決定不參加任何中國為成員的貿易協定。

消息人士透露，印度中央政府已決定不重新檢視總理莫迪去年宣布退出簽署RCEP的聲明。尤其是莫迪已於5月推出「印度自力更生」（Admanirbar Bharat）特別經濟計畫，希望強化印度製造業，使用本國產品。

另一名官員透露，在6月15日晚爆發加萬谷暴力對峙、造成20名印度軍人死亡後，新德里更堅定「拒絕參加RCEP」的態度。莫迪去年11月在曼谷出席東亞高峰會（East Asia Summit）及RCEP最後談判時，因擔心印度加入RCEP後會遭中國大量傾銷商品，最後宣布退出RCEP談判。

根據印度2019財政年度統計資料，因減少從中國進口商品，印度對中國的貿易逆差較2018財政年度（ 536.48億美元）降至487.44億美元，中國仍是印度最大的貿易逆差國，因此印度政府一直要求中國必須允許更多印度產品銷往中國，以尋求公平的貿易。

在中印邊境對峙持續緊張、民間在印度政府引領下抵制中國貨的浪潮升溫，預料印度對中國的貿易逆差還有可能再下降。