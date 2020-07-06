中印流血衝突20死！　印度士兵家屬：兒遭解放軍「金屬釘割喉」喪生

▲ 邊境流血衝突點燃印度人民怒火，上街示威反中。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中印邊境6月中爆發嚴重流血衝突，儘管協議規定不得使用槍械，雙方仍有多人傷亡。根據印度政府消息人士、印度邊境2名士兵及陣亡士兵家屬說法，手無寸鐵的印度士兵上月在陡峭的山脊上被大規模中國部隊包圍，其中有人遭以金屬釘子割喉，傷重慘死。

中印部隊6月15日深夜在海拔4267公尺高的偏遠山區發生衝突，造成20名部署加勒萬地區的印度士兵喪命。《路透社》採訪13名遇難士兵的家屬，其中5人的親屬提出死亡證明，也描述士兵在這場長達6小時的衝突中受到的可怕傷害。

一名印度士兵的父親向《路透社》表示，當時在場的士兵事後告訴他，他兒子的喉嚨在黑暗中被以釘子割開。還有家屬從目擊者口中得知，部分士兵是在加勒萬河冰冷的河水中喪生。

《路透社》取得的死亡證明顯示，其中3人「頸部動脈破裂」，另2人則被以尖銳物體攻擊頭部，且5人頸部及前額都有明顯傷痕。印度官員表示，「這是一場混戰。他們利用手邊抓得到的任何東西，例如棍棒，有些甚至是赤手空拳。」

陣亡士兵屍體皆被送往拉達克的軍醫院，該院拒絕對士兵死因向《路透社》發表評論，僅透露已將遺體及死亡證明送還家屬。《路透社》還採訪二名當時護送同袍遺體返鄉但並未參與混戰的士兵。基於軍事規定，他們拒絕透露姓名；受訪的士兵家屬也要求匿名。

印度國防部對此尚無回應；中國外交部發言人則向《路透社》重申先前的聲明內容，指責印度士兵越過實際分界線，挑釁中國部隊，「當中國軍官和士兵前往談判時，突然遭受印度軍隊猛烈襲擊。事件的是非曲折非常清楚，中方絕對沒有責任」，但未提供相關證據。

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