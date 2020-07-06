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「中印撤軍」建立緩衝區！　印媒：解放軍至少退1公里

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▲▼中印對峙、印中對峙／中印實際控制線（LAC）衛星照。（圖／路透）

▲中印軍隊6月15日爆發血腥肢體衝突，造成印度20名士兵喪生。圖為中印實際控制線（LAC）衛星影像。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

中國與印度邊境衝突事件今（6）出現最新進展，消息指出，雙方軍隊已自拉達克東部加勒萬河谷撤軍，並建立緩衝區，儘管撤回範圍仍有待確認，但解放軍至少退了一公里。

印媒新德里電視台（NDTV）報導，中印軍方指揮官上周在加勒萬河谷（Galwan Valley）舉行第3輪會晤，旨在緩解中印實際控制線的緊張局勢。到了3日這天，印度總理莫迪（Narendra Modi）無預警造訪拉達克地區，並向當地數千名士兵發表談話，強調「主張（領土）擴張主義的時代已經過去，不是以失敗作結，就是被迫退讓」；期間，他並沒有指名中國。

根據消息人士6日透露的最新消息，中印軍隊雙雙撤軍並建立緩衝區，儘管實際撤軍範圍有待確認，但已知雙方正在拆除臨時建物，「我們現在需要等待，來看這是否為具持久性、真誠的停戰。」

中印軍隊6月15日爆發血腥肢體衝突，造成印度20名士兵喪生。此前，衛星影像顯示，中國解放軍在拉達克的班公湖（Pangong lake）地區集結，並多次跨越實際控制線，部署重型武器及進行建設。

►中印流血衝突20死！　印度士兵家屬：兒遭解放軍「金屬釘割喉」喪生

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