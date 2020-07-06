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陸外長王毅與印度國安顧問通話　達成四項共識「盡快令一線部隊脫離接觸」

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▲▼中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲大陸外交部長王毅。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部6日指出，中印邊界問題中方特別代表、國務委員兼外交部長王毅5日晚間與印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾通電話，雙方就緩和當前兩國邊界事態坦誠深入交換了意見，並達成積極共識，將盡快完成雙方一線部隊脫離接觸進程。

王毅表示，今年是中印建交70週年，中印關係歷經風雨考驗，取得今天的發展局面來之不易，前不久中印邊界西段發生加勒萬河谷事件的是非曲直十分清楚，中方將繼續有力捍衛自身領土主權，維護邊境地區和平安寧。

中印衝突,印度派兵前往拉達克地區（Ladakh）。（圖／路透）

王毅強調，實現發展振興是中印兩國第一要務，在這個大方向上中印有著長久的共同戰略利益，雙方應始終堅持互不構成威脅、互為發展機遇的戰略判斷，高度重視當前兩國關係面臨的複雜局面，共同努力盡快加以克服和扭轉。

王毅提到，希望印方同中方相向而行，正確引導輿情民意，維護和推進兩國正常交往合作，避免採取將爭議擴大化、複雜化的做法，共同維護中印關係大局。

大陸外交部指出，雙方就緩和當前兩國邊界事態坦誠深入交換了意見，並達成四項積極共識：

一、雙方同意遵循兩國領導人達成的重要共識，認為維護邊境地區和平與安寧對雙邊關係長遠發展至關重要，應把邊界問題置於雙邊關係的適當位置，避免分歧上升為爭端。

二、雙方重申遵守兩國就邊界問題簽署的一系列協定協議，共同努力緩和邊境地區的局勢。

三、雙方同意將通過特別代表會晤機制加強溝通，不間斷地舉行中印邊境事務磋商和協調工作機制會議，不斷完善和加強邊境地區信任措施建設，避免影響邊境地區和平與安寧的事件再次發生。

四、雙方歡迎近期兩國軍事和外交會晤取得的進展，同意繼續保持對話磋商，並強調應抓緊落實兩國邊防部隊軍長級會談達成的各項共識，盡快完成雙方一線部隊脫離接觸進程。

▼印度士兵在與解放軍的衝突中喪傷，親屬為其舉行葬禮。

▲▼印度士兵在與中國解放軍對峙期間喪生，親屬替往生者舉行葬禮。（圖／路透）

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