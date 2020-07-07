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重慶「豆腐橋」一捏就碎！　　當地交通局坦承：影片屬實「大橋完工未驗收」

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▲重慶涼水井大橋被爆料偷工減料，一捏就「雪花片片」。（圖／翻攝自我們視頻，下同）

▲重慶涼水井大橋被爆料偷工減料，一捏就「雪花片片」。（圖／翻攝自我們視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

近來網路上流傳一段影片聲稱，重慶一座橋梁的護欄，只要徒手一捏就散，彷彿豆腐一樣，批評是黑心豆腐渣工程，可能簡單就被洪水沖毀。石柱縣交通局一名工作人員6日證實，該座橋梁為涼水井大橋，影片中內容屬實。

根據澎湃新聞報導，石柱縣交通局工作人員介紹，涉事涼水井大橋於2017年12月開工建設，2019年8月完工，施工單位為湖南對外建設集團有限公司（簡稱：湖南對外建設公司）。

▲重慶涼水井大橋被爆料偷工減料，一捏就「雪花片片」。（圖／翻攝自我們視頻，下同）

該大橋為省道S517中益至沙子改造工程的一座新建橋樑，橋樑全長107米，為5跨20米的預應力混凝土連續箱梁，橋樑兩側欄杆採用鑄造石成品欄杆，簽約金額475.219萬元人民幣。據了解，目前該大橋尚未驗收。

涼水井大橋專案業主單位為該縣交輝公司，設計單位為重慶路達工程勘察設計諮詢有限公司，監理單位為重慶育才工程建設監理有限公司。目前，正在查核相關狀況，對於涉事大橋是否存在問題，會委託專業的機構進行檢測，以專業的檢測機構結果為準。

根據天眼查顯示，湖南對外建設公司成立於1992年，主要進行建築工程、公路工程、古建築工程、橋樑工程等經營活動。該公司曾因施工偷工減料、未按規定報送納稅資料等原因，被行政處罰過5次，自身風險高達845條資料。

中益鄉政府工作人員稱，涉事橋為涼水井大橋。石柱縣交通局回應，涉事大橋尚未驗收交工屬在建工程，目前已成立調查組核查。

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