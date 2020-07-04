重慶暴雨！洪水「穿過3樓民宅」成大廈瀑布...網驚：客廳能衝浪了

▲一處民宅3樓被洪水「穿過」傾瀉而下。（圖／好看視頻）

圖文／CTWANT

大陸南方連日暴雨不停，長江三峽大壩上下游地區水災相當嚴重，全國省份超過一半受災，影響人數更衝破千萬。重慶市單日爆雨不停，造成多處水災；有民眾將一處民宅3樓被洪水「穿過」的過程記錄下來，畫面相當驚人。

6月份大陸進入洪水好發季，6月下旬曾有重慶市社區發通知單給居民，提醒洪水預估會和1981年一樣淹到將近2公尺，並提醒社區4樓以下的住戶都要提前做好準備；當時還有居民不敢相信洪水竟會淹到中間樓層，沒想到這樣的場景真實發生了。

▲大陸連日暴雨造成許多嚴重災情。（圖／微博）

7月1日上午8時開始，一連24小時重慶市的雨都下個不停，而且雨勢還不小，局部地區更是出現豪大雨，造成市內多處洪水。7月1日綦江區三江鎮雷神店附近的一個社區裡，洪水直接從3樓住戶家中穿窗而出，形成瀑布傾瀉而下的恐怖奇景。

網友看了紛紛表示「只能難過在家看瀑布」、「今年真是多災多難」、「靠近山邊很麻煩」、「在重慶什麼都可以穿樓而過」、「輕軌穿樓，洪水也穿樓」、「說出來你可能不信，我在家裡客廳能衝浪」、「這大樓質量真好」。

據重慶市防汛抗旱指揮部消息，受此次強降雨影響，洪災已致6萬餘人受災，因災死亡1人，失踪1人，緊急轉移安置2035人。

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