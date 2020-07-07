街頭攝影師Anthimos Dagkas　內建瞬間錯位雷達，展現莞爾幽默

報導攝影大師布列松認為，「你只要用心生活，生命自然就會給你畫面。」顯然，從希臘街頭攝影師安蒂莫斯‧達格卡斯（Anthimos Dagkas）的作品，可見到他不僅在生活裡，更擁有在平凡日常中看見獨特性的敏銳直覺，以及源源不絕的幽默。

他的攝影展現源自於生活中隨機出現的場景、人們、動物、物品等，在看似平常的狀態下，從某些角度中卻顯得逸趣橫生。例如男人在沙灘上曬日光浴，插立一旁的鏟子在借位中看起來像殺害男人的凶器；停在路旁的車噴出了一股彩煙；壁畫上的小天使，則似乎要去拿垃圾車裡的瓶子。

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誠然，我們會在著名景點中擺拍，與地景做互動連結，然而通常那都是經過多次的取景與肢體配合才能達成。然而，由於街頭上的人事物是不可控的，他們就是自然地在做某件事，街頭攝影師需要驚人的直覺與速度，去捕捉特殊畫面，即如布列松所說的「攝影是不斷發覺的過程，發覺那幾毫秒內發生的精彩瞬間。」

圖文來源／MY MODERN MET

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