電線桿林立街頭才是道地的日常風景　韓國攝影師Pilsung眼中的日本風情

密密麻麻的天線擋住視野？破壞美觀？為什麼日人可以放任電線桿遍佈街區？其實追根究底，他們並非忽視了這項環節，而是懂得欣賞其中錯節盤根的亂中有序。

有著電線桿的日常風景，反而加深了各式街景的意象，營造與人緊密的親切感，出現在繁華的城市或純樸的鄉間小路，都能讓眼前所見產生趣味的變化，有了遠近深淺的距離感。

Pilsung 是一位韓國籍攝影師，從他的影像作品中，我們不難發現他擁有著「電線桿情結」。他喜歡日本、喜歡每處風光，一系列以電線桿為主角的照片，乍看之下是雜亂無章，但細究之下卻是強調了城鎮的獨特風情。

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電線桿讓整體構圖有了先決條件，其次是製造氛圍感，另方面也是對實景的一道還原；構圖的輔助，不僅能體現人事物的清晰佈局，同時也能帶出創作者所要強調的重點所在。

電線桿可立足水平與置中，也能分割畫面凸讓目光聚焦，以增加整體畫面的豐富度，主觀來說，我擅自將其定義為：道地的日式構圖法！

圖片來源：Pilsung

更多 Pilsung：Instagram

文／Beryl

圖文來源／FLiPER



原文出處／讓攝影師情鍾的街景元素！錯落在日本街道上、營造絕美景深的「電線桿」

（完整文章請看城市美學新態度）

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