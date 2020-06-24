苗栗攝影師曾進發　莫斯科國際攝影賽勇奪7金、10銀、11銅

▲苗栗攝影師曾進發以攝影作品《大腹新娘拍婚紗》，拿下3面金牌及組別總冠軍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮攝影師曾進發先生，參加2020MIFA莫斯科國際攝影賽榮獲7金、10銀、11銅共計28面獎牌的優異成績，堪稱是本次莫斯科國際攝影賽最大贏家，再度替苗栗爭光；其中《大腹新娘拍婚紗》作品，更在莫斯科國際攝影賽一舉奪下3面金牌及組別總冠軍。

此次莫斯科國際攝影賽一舉奪下3面金牌及組別總冠軍的攝影作品《大腹新娘拍婚紗》，畫面中純潔的白紗和後方層疊的山巒交織搭配，映照著新娘即將迎接婚姻與新生命的幸福，使作品洋溢令人動容的美感。除此之外，曾進發先生更拍攝苗栗市功維敘隧道，作品中呈現出百年隧道內七彩霓虹光影，再現隧道風華，也以此照片贏得銅牌之獎項，使世界看見苗栗之美。

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▲曾進發還拍攝苗栗市功維敘隧道，也以此照片贏得銅牌之獎項。（圖／記者黃孟珍翻攝）

從2019年三項世界攝影競賽（MIFA、IPA、TIFA），到2020年各項攝影競賽，曾進發先生囊括無數獎項，每張攝影作品中展現出曾進發先生透過鏡頭所呈現出的「攝影之眼」，向世界展現台灣之美，甚至是家鄉苗栗之美。

苗栗縣長徐耀昌表示，曾進發先生對於「攝影」的創作心境，及其所拍攝出來的攝影作品，在國際大賽中為台灣、苗栗佔有一席之地，可見他的藝術境界已愈臻成熟。期勉愛好攝影的有志之士一齊共襄盛舉，共同打造薰陶人心之藝文環境，同時也能為台灣揚名國際。

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