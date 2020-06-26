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召喚紙鶴、塔羅牌與另一個我　義大利攝影師Erika Zolli的超現實肖像

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義大利攝影師埃里卡‧佐利（Erika Zolli），自學攝影的她是純美術出身，喜愛在作品中營造超現實的夢幻視野，將專業習得的抽象構圖能力與藝術情感表達相結合，為觀者帶來全新的美感體驗。她在作品「METAMORPHOSIS OF SELF」系列中，以超現實風格呈現自己的肖像照。

肖像照做為自我再現的慾望，透過鏡頭形塑的主體，是挖掘出潛意識真實自我，抑或是另一種偽裝或變形？攝影師認為，肖像照邀請我們脫離自我，在創作過程中，影像中的我們會變得陌生。攝影師希望能以之創建一種盲區，用以識別自身。

請繼續往下閱讀...

佐利召來了摺紙、塔羅牌、水晶玻璃及齒輪等，使之成為背景，或由此成為她內在的具象呈現，在意識與無意識之間，創建了真實自我的超現實舞台。攝影師運用女性多變的妝髮服飾造型、肢體語彙，與不同舞台搭配互動，在其帶有神秘色彩的眼眸、背影與自我複製下，營造型態鮮明卻又與現實無涉的怪誕綺麗世界。

圖文來源參考／Erika Zollifubiz 

（完整文章請看城市美學新態度

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