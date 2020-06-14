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包套婚紗比喻健保醫材！「美女醫師」王彥文聽政府一句話　生氣了：想巴蕊

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▲▼感冒藥,藥包,吃藥,生病,藥袋。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲自費醫材讓藥材選擇變少。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

自費醫材爭議延燒，「台灣最美女醫生」王彥文也在臉書發文，用婚紗做一個比喻，解說自費醫材這件事的嚴重性，直指健保醫材選擇就像包套婚紗，政府說「醫材有些實際上不需要使用到特別改良」，就像老公說「我們不用選加價的啦！妳穿一般包套的就很美啦，根本不需要選那個」，只會讓人想要「巴蕊」。

王彥文在粉絲專頁「王彥文醫師。我的丸美誌。」貼文，以「自費醫材 vs 婚紗」分享自己的觀點，她表示這幾日自費醫材議題鬧得沸沸揚揚，雖然她很少評論這些事，但越多人關心這件事越好，也因為接了婚拍代言，就用婚紗做比喻來解說這個政策。

請繼續往下閱讀...

她指出，健保醫材的選擇就像包套婚紗，有一般區跟加價婚紗區，想當然爾，加價區婚紗大多是進口品牌、純手工縫製，或面料裝飾特別好或特別費工。這次政府提到自費醫材時表示「醫材有些實際上不需要使用到特別改良」，這句話就像挑婚紗時，老公說「我們不用選加價的啦！妳穿一般包套的就很美啦，根本不需要選那個」，聽到只想給老公「巴蕊」。

▲▼王彥文。（圖／臉書『王彥文醫師。我的丸美誌。』授權使用）

▲王彥文用婚紗做比喻解說自費醫材。（圖／『王彥文醫師。我的丸美誌。』授權使用）

王彥文表示，如果政府美其名說要幫民眾省錢，把婚紗費用（藥材）訂了上限，導致進口婚紗（藥商）不想進台灣市場，台灣的好廠商也因為台灣市場利潤太低、不願在這個產業投資，「搞得我們新娘們（一般民眾）都只有一般包套婚紗（一般藥材）可以選擇，那是不是只有氣氣氣氣氣！」

王醫師接著說，她講婚紗只是一個比喻，大家的健康遠比婚紗重要太多，認為政府怎麼能說出「價格高的品項，退出台灣市場不影響患者權利」這種話，「為什麼讓我們在『健康』如此重要的議題上只有低標產品可以選擇？」直指一般人如果為了健康願意多花一點錢，自費醫材的政策就是逐漸剝奪民眾的選擇權。

最後她也提到前幾年健保砍藥價之後，藥廠就紛紛退出台灣，或只供貨給特殊醫院，像是過敏民眾本來可以選某款藥效好、副作用低的藥，現在卻沒得用。目前政府決議暫緩實施，王彥文還是認為大家可以多關注這個議題，「也許你覺得政府在幫你省錢，但省掉的到底是錢還是健康還是其他東西，我們都可以再想想。」

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