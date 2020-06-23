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一生從未看過海...苗栗山城嬤帶著亡夫照海灘拍婚紗　畫面令人動容！

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▲詹奶奶將先生照片帶在身邊，一圓結婚時沒有拍婚紗照的遺憾。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲詹奶奶將先生照片帶在身邊，一圓結婚時沒有拍婚紗照的遺憾。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大湖日間照顧中心的1名詹姓奶奶，在一次活動中，社工發現她從未到過海邊，而且對海充滿了憧憬與好奇。為了一圓詹奶奶的夢，大湖日照中心團隊特地帶著她到漁港吃海產，再到海邊體驗海水的清涼，還特地拍了美麗的婚紗照，精心的安排讓詹奶奶感動不已。

大湖日照中心社工陳惠嫈表示，詹奶奶是土生土長的大湖人，年輕時都在山中生活，耕作、養豬、砍竹、種草莓都難不倒她。結婚後和先生一起打拼、將孩子撫養長大，雖也曾和家人外出旅遊，但卻從來不曾到過海邊。詹奶奶對社工說：「每次在電視上看到浪花打在沙灘的畫面，覺得很漂亮，若有機會可以到海邊走走就好了」，因此促成了此次的圓夢計畫。

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▲▼詹奶奶很感謝大湖日照中心團隊幫她圓夢，讓她開心又感動。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼詹奶奶很感謝大湖日照中心團隊幫她圓夢，讓她開心又感動。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼詹奶奶很感謝大湖日照中心團隊幫她圓夢，讓她開心又感動。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳惠嫈說，在海邊幫詹奶奶拍婚紗照時，她特別將先生的照片一起放在身邊，希望和他一起欣賞美麗的海景，也和團隊分享；詹奶奶也透露，當年結婚時雖然沒有穿婚紗，但卻特地從大湖走路到卓蘭找專人訂做洋裝，讓自己漂漂亮亮的出嫁。活動結束後，詹奶奶非常謝謝團隊為她安排的圓夢之旅，讓她能親身體驗大海的美麗，也留下許多美麗的回憶。

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