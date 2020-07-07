「機王」寶座再讓位！　「韓霸天」三星銷量2度輸給華為

▲三星再度失去手機銷售第一的寶座。（圖／Twitter）



記者謝仁傑／綜合報導

根據市場研究機構《CounterPoint》數據顯示，5月三星電子全球手機銷售的龍頭寶座再次讓給華為，華為5月共售出8,197萬支手機，以19.7％的市占率領先三星的19.6％。面臨接下來蘋果將推出5G新機，可能會直接後來居上，甚至超前的壓力，三星勢必得加強其他優勢。

三星在4月份首次失去「銷售機王」寶座，拱手將其讓給華為，三星當月擁有19.1％的市占率，華為則以21.4％超前，躍居榜首；儘管歸因於在美國的銷售成長，三星在5月縮小了差距，在美國售出了840萬支手機，但中國國內市場仍具有相當大的潛力。

三星從美中貿易戰、美國對華為的制裁中受益。另外，華為在今年晚些時候將進一步受到貿易制裁的衝擊，其晶片製造子公司「海思」無法再使用台積電的晶片，失去台積電晶片將會對華為手機的品質造成更大的衝擊，勢必會影響它在市場中的競爭力。

一位知情人士指出，若不是因為美國對華為的制裁，三星很可能在今年完全失去「銷售機王」的龍頭寶座。

報導指出，由於貿易制裁及華為在安全方面的種種問題，華為在9月之後的發展仍具不確定性；與此同時，三星正在加強中端Galaxy A系列的產品，有望在今年晚些時候推出Galaxy Note 20系列、Galaxy Fold 2和S20 Fan Edition，能否再度吸引市場消費者成為關鍵。

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