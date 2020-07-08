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蘋果問卷曝光！iPhone 12將「裸機出售」　充電器、耳機要再掏錢

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▲iPhone 12模型圖。（圖／截自YouTube／MacRumors）

▲iPhone 12模型圖。（圖／截自YouTube／MacRumors）

記者蔡儀潔／綜合報導

蘋果（Apple）可能在9月底發布3款iPhone 12新機，有傳言稱「iPhone 將不再配備充電器、有線耳機」。外媒近日報導指出，蘋果圍繞「iPhone附贈充電頭使用情況，上週悄悄開展用戶調查，選項則包括「贈送親友、回收、遺失、已無法正常使用、仍在家中使用、在外使用。」這份調查無疑是證實了傳言。

▲▼ 方艙醫院首位治愈者。（圖／看看新聞）

▲蘋果手機充電器。（圖／記者陳俊宏攝）

綜合外電報導，蘋果此次發送的調查問卷引起熱議，有業界人士表示，此次評估很可能是為推出iPhone環保版做準備。而所謂的iPhone 環保版，簡單來說就是裸機出售，不再配備豆腐頭充電器與有線耳機。

相較之下，環保版iPhone售價更低，或者採用折扣券的形式返還到用戶手中，之後可在官網換購手機殼、轉換線、無線耳機等其他配件。不過，此舉也引發部分果粉不滿，認為蘋果有「自肥」嫌疑，一些外媒認為，取消盒裝內的EarPods有助於增加 AirPods系列無線藍牙耳機的銷售。

目前外界普遍認為蘋果將於今年下半年推出首款5G iPhone，不過考慮4G手機的需求依然存在，蘋果下半年將再推出2款4G iPhone 12，5.4吋售價為549美元（約新台幣1.64萬元）起，6.1吋則為649美元（約新台幣1.93萬元）起。值得一提的是，有外媒近日曝光了iPhone 12最新包裝盒，畫面看到，除了iPhone機子和一條數據線以外，就再無其他配件了。

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蘋果蘋果手機iPhone 12豆腐頭

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