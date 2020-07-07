iPhone 12「實機模型」影片再流出！　側邊多一塊「神秘區域」

▲iPhone 12模型圖。（圖／截自YouTube／MacRumors）



記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12又有新實機模型流出了！科技外媒《MacRumors》在YouTube頻道上傳了一支新影片，影片中可以看到邊框為正方的iPhone 12模型機，側邊電源鍵下多了一塊區域，據傳這是用來支援5G天線的，而模型機的尺寸和整體設計大致與先前的預期相吻合。

每年在越接近蘋果發表新機的時候，都會有許多模型和渲染圖釋出，通常這些預估都是挺準確的，在推出新一代iPhone前，經常會有許多洩露的模型機和渲染圖，旨在讓外殼製造商為新設備做準備。

蘋果據傳下半年會發布5款新機，分別是5.4吋iPhone 12‌、6.1吋iPhone 12‌ Max、6.1吋iPhone 12‌ Pro和6.7吋iPhone 12‌ Pro Max；另外可能還會推出一款4G的iPhone，挑戰比iPhone 11更高的CP值。

預計新系列iPhone都將採回歸iPhone‌ 4相似的經典設計，具有方形邊框和前後玻璃，配備面積較小的瀏海（Face ID）OLED全螢幕設計，兩款Pro型號將會配備三鏡頭及LiDAR光學掃描儀。

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