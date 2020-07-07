　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 12「實機模型」影片再流出！　側邊多一塊「神秘區域」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 12模型圖。（圖／截自YouTube／MacRumors）

▲iPhone 12模型圖。（圖／截自YouTube／MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12又有新實機模型流出了！科技外媒《MacRumors》在YouTube頻道上傳了一支新影片，影片中可以看到邊框為正方的iPhone 12模型機，側邊電源鍵下多了一塊區域，據傳這是用來支援5G天線的，而模型機的尺寸和整體設計大致與先前的預期相吻合。

每年在越接近蘋果發表新機的時候，都會有許多模型和渲染圖釋出，通常這些預估都是挺準確的，在推出新一代iPhone前，經常會有許多洩露的模型機和渲染圖，旨在讓外殼製造商為新設備做準備。

蘋果據傳下半年會發布5款新機，分別是5.4吋iPhone 12‌、6.1吋iPhone 12‌ Max、6.1吋iPhone 12‌ Pro和6.7吋iPhone 12‌ Pro Max；另外可能還會推出一款4G的iPhone，挑戰比iPhone 11更高的CP值。

預計新系列iPhone都將採回歸iPhone‌ 4相似的經典設計，具有方形邊框和前後玻璃，配備面積較小的瀏海（Face ID）OLED全螢幕設計，兩款Pro型號將會配備三鏡頭及LiDAR光學掃描儀。

＃ 對面的女孩看過來～～

過期票券轉黃金！　看這裡！快別急著丟掉><

2021年5G手機最大品牌可能是「它」！　三星龍頭地位不保
iPhone 12系列是否支援120Hz高規螢幕？　兩派專家吵翻天
iPhone 12可望搭載高規格螢幕！「120Hz ProMotion」只有這兩款有

ET快訊
快訊／前執行長遭爆「被黑衣人痛毆」　黑衣白帽現身新北地檢署
世界冠軍改送外賣討生活！「雨中蹲路邊吃麵」　網看傻：國手混得
嘉義男怒開車「山坡對峙」猛撞3下　女友賓士慘墜山溝
華航副機師月薪36K..喝1杯雞尾酒遭開除！他不滿提告結果出
撞擊影片曝！高雄女開BMW連撞20車　騰空飛起「騎上18機車
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「機王」寶座再讓位！　「韓霸天」三星銷量2度輸給華為

iPhone 12「實機模型」影片再流出！　側邊多一塊「神秘區域」

Reddit、LinkedIn也被抓包「偷窺」用戶剪貼簿！已承諾改善

Gmail終於開放iPad多任務處理功能！　G Suite和Google帳戶皆可使用

小米手環5來了！7月16日在台發表　續航最長達20天

明基集團響應「振興三倍券」　虹韻助聽器破天荒再加碼11倍

玩美彩妝被禁！遭印度誤認為「中國大陸App」　訊連、完美移動出面澄清

新iPhone盒裝傳「省充電器」　蘋果問卷透端倪

實機比較5.4吋iPhone 12大小！還是比初代SE大一點

iOS 14測試版效能比一比！　iPhone SE vs. iPhone 11結果出爐

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

掀裙妹到案說明「平時不穿內褲」 大方揮手：謝謝你們來～靠X擋路

「機王」寶座再讓位！　「韓霸天」三星銷量2度輸給華為

iPhone 12「實機模型」影片再流出！　側邊多一塊「神秘區域」

Reddit、LinkedIn也被抓包「偷窺」用戶剪貼簿！已承諾改善

Gmail終於開放iPad多任務處理功能！　G Suite和Google帳戶皆可使用

小米手環5來了！7月16日在台發表　續航最長達20天

明基集團響應「振興三倍券」　虹韻助聽器破天荒再加碼11倍

玩美彩妝被禁！遭印度誤認為「中國大陸App」　訊連、完美移動出面澄清

新iPhone盒裝傳「省充電器」　蘋果問卷透端倪

實機比較5.4吋iPhone 12大小！還是比初代SE大一點

iOS 14測試版效能比一比！　iPhone SE vs. iPhone 11結果出爐

怕傳緋聞「當街甩開老婆手」　紀言愷撇偶包自責

嫖客3分鐘繳械！寮國小隻馬太強回鍋賣淫　警無奈：再放妳台男面子丟光！

宋兆文／漢光演習是攸關國家存亡的作戰演練

網美新景點！　宜蘭壯圍沙丘《迷霧森林》　走入夏日夢境

動盪紐約市！7天爆74起槍擊案　101人受害「比去年多2倍」　

任賢齊突襲KTV包廂！　本尊MV一播...關韶文「以前不愛穿衣服」羞爆

開心吃完咖哩...全家6人卻一起暈倒　送醫發現被鄰居騙吃大麻葉！

吳怡農表演說遭酸…「跟吳斯懷有什麼兩樣？」　名嘴：這樣能壯闊台灣？

執行大規模威力掃蕩　南警三分局展現執法決心

五月天瑪莎觸電：她好正！　大膽求合照「還被拉手」：ㄎㄧㄤ掉了

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

3C家電熱門新聞

2021年5G手機最大品牌可能是「它」！　三星龍頭地位不保

iPhone 6s升級iOS 14有亮點！　「意外流暢」有望再戰一年

LINE貼圖新增5大功能！　超方便用法一次看懂

首款配備6,800mAh「超大電池」手機！　三星Galaxy M51將於9月發布

iOS 14測試版效能比一比！　iPhone SE vs. iPhone 11結果出爐

小米手環5來了！7月16日在台發表

iPhone 12實機模型影片再流出！　側邊多一塊「神秘區域」

影／三款iPhone 12影片再度曝光！最快9月推出　卻爆出壞消息

明基集團響應「振興三倍券」　虹韻助聽器破天荒再加碼11倍

蘋果摺疊新專利曝光！玻璃刻「凹槽」實現可彎曲螢幕

iPhone 12「海軍藍」渲染圖曝光！　外媒認為將再掀iPhone搶購潮

惡意應用再現Google Play　下載過就GG

實機比較5.4吋iPhone 12大小！還是比初代SE大一點

台灣大急調資費搶客　沒吃到飽用戶受惠最大

更多熱門

相關新聞

「機王」寶座再讓位！　「韓霸天」三星銷量2度輸給華為

「機王」寶座再讓位！　「韓霸天」三星銷量2度輸給華為

根據市場研究機構《CounterPoint》數據顯示，5月三星電子全球手機銷售的龍頭寶座再次讓給華為，華為5月共售出8,197萬支手機，以19.7％的市占率領先三星的19.6％。面臨接下來蘋果將推出5G新機，可能會直接後來居上，甚至超前的壓力，三星勢必得加強其他優勢。

美股奔馳！疫情加速數位轉型

美股奔馳！疫情加速數位轉型

傳台積電生產8000萬顆「A14處理器」

傳台積電生產8000萬顆「A14處理器」

新iPhone盒裝傳「省充電器」　蘋果問卷透端倪

新iPhone盒裝傳「省充電器」　蘋果問卷透端倪

實機比較5.4吋iPhone 12大小！還是比初代SE大一點

實機比較5.4吋iPhone 12大小！還是比初代SE大一點

關鍵字：

蘋果AppleiPhoneiPhone 12

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

林依晨證實「短期內不再演戲」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面