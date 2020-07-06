柯文哲查1280月票軌跡　徐巧芯批：開吃到飽餐廳就別怪「吃得多」

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲上任後力推雙北1280定期票，可享30日無限次搭乘捷運、公車，騎乘YouBike享前30分鐘免費，不過柯文哲6日質疑民眾搭到1萬元是在做快遞，要求研究搭乘3千元以上旅客軌跡。對此，台北市議員徐巧芯批評，開「吃到飽」餐廳，就不要對方怪「吃得多」，如果想知道少數極端案例為何會用這麼多，為何要調查使用3000元以上的人？



徐巧芯表示，去年她在交通委員會的時候，委員會曾擱置1280月票預算，要求交通局補充財務規劃資料後才通過，當時柯市長不僅沒質疑有人搭太多這件事，甚至還說，「有效沒效就問哪個議員主張取消1280請舉手，看看有沒有人敢。」可是現在卻突然因為有少數案例達到一萬元以上，就說要下令調查「搭超過3000」使用者的行車軌跡。

徐巧芯質疑，「問題一：搭到一萬元的人是極少數，若把大多數使用者想成都是搭了一萬元，那是沒搞清楚真實情況。問題二：如果只是想知道少數極端案例為何會用到這麼多，為何要調查使用3000元以上的人？這種評估方式不僅沒能達到原本的目的，更會影響到太多民眾。」

徐巧芯認為，去年交通委員會就曾對此議題進行深入討論，但並不是去猜測這些搭比較多的人是做什麼行業，或他的行車軌跡是如何，而是關注台北市與新北市在月票上的分攤比例，以及捷運8折優惠取消後，使用月票的人是否會增加？預算是否也要增加？

徐巧芯批評，開「吃到飽」餐廳，就不要怪對方「吃得多」，況且一開始規劃政策也不是沒有相關準備，事實上搭到一萬元的只是少數人，與平時沒有搭到1280元的人平均以後是1600元，並沒有這麼誇張的數字。

徐巧芯強調，在交通委員會中也曾討論過用什麼方式可以讓平均數字再降低一些，但絕對不會是去調查少數人的行車軌跡，1280月票固然有很多細節可以調整，市府如今有意精進也是好事，但千萬要搞對方向。