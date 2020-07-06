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首款配備6,800mAh「超大電池」手機！　三星Galaxy M51將於9月發布

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▲Galaxy A51。（圖／三星提供）

▲三星將推出超大電量中階機，圖為Galaxy A51。（圖／三星提供）

記者謝仁傑／綜合報導

先前報導指出，三星中階機「Galaxy M51」將於9月發布，現傳出它將搭載6800mAh的超大電池，會是三星電池最大的手機，價位落在250美元（約新台幣7,360元）左右。

由於M系列是三星的入門系列手機，外媒《phoneArena》認為它有可能只支援15W的充電速度，意味著充電時間可能較長，不過實際上許多消費者偏愛較大的電池容量，手機在滿電力的情況下可以撐比較久，而不是較快的充電速度。

Galaxy M51將配備高通S730處理器，提供8GB RAM和128GB儲存容量，具備6.5吋螢幕，以及指紋感應和耳機插孔，預計還會有類似Galaxy S20的矩形相機組，主鏡頭有6400萬畫素。

不過三星似乎為了削減成本，顯示器將採用中國之星的OLED，而非使用自家的OLED，這也將是Galaxy首支搭載中國面板的手機；另外先前報導則指出，Galaxy M51會採用LCD顯示器。由於官方尚未透露資訊，我們也將持續關注這款中階旗艦機。

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