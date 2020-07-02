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三星宣布退出IFA 2020 主辦方：若有更多廠商退出會考慮停辦

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▲三星宣佈退出IFA 2020，主辦方回應了。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

隨著時間的推移，IFA 2020 已經在這兩天向過去參與過展會的媒體、經銷商、觀眾發出預約邀請，不過在這同時，往年最大的參展商-三星電子，考量到疫情（COVID-19）的問題，宣布將退出今年度的 IFA 展，三星也預告 8 月份的 Unpacked 2020 如期舉辦，大家期待的 Note 系列與Fold系列新品，相信將如約而至。

今年 6 月底，就有海外媒體傳出三星可能考慮退出 IFA 2020，因此這項消息是三星透過媒體詢問信件的方式給出的回應。三星指出，由于新冠疫情的持續流行，考量到與會者與員工的健康與安全，集團決議不會參加 9 月份在德國柏林舉行的 IFA 消費性電子展，但是三星仍將持續與 IFA 保持合作夥伴關係。

▲三星表示未來持續與IFA保持合作夥伴關係。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

三星電子自 1991 年以來，一直積極參與 IFA，前期是在展覽期間發表旗下最新的主力家電產品，隨著智慧型手機的發展，三星電子將 IFA 打造成 Note 系列的發展舞台，隨著物聯網時代的來臨，三星更積極在 IFA 會展上展出全新的聯網電視與聯網家電產品。不過，因應行動產品的發展策略，同時為了讓消費者更聚焦在家電產品上，三星近幾年則是選擇提前在 8 月舉辦 Unpacked 系列活動，並以 IFA 當作一次的歐洲活動延伸。

如今受到新冠疫情影響，往年佔據 IFA 幾乎一整個場館的三星電子決定退出，是否會引起漣漪效益，還有待觀察。不過 IFA 主辦方似乎也做好準備，根據官方說法來看，他們目前還未決議是否要取消 2020 年的所有活動，若未來的日子有更多的廠商認為該展會不安全而退出，那麼將會取消 IFA 2020，現在只能盼望疫情早日結束，真的大家都累了。

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