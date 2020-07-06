三星可望於8月初發表Galaxy Note 20與Galaxy Watch 3

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星電子已經確認退出IFA 2020，不過旗艦機的傳聞還是相當多，除了先前的旗艦機外觀，根據 Twitter 部落客 Ice Universe 爆料，三星 Galaxy Note 20 將於 8 月 5 日發表，時程維持不變。

近日在烏克蘭官方網站意外曝光的三星 Galaxy Note 20 外觀圖片，不出意外的延續 Galaxy S20 系列外觀設計、螢幕加大，然後多了一支 S Pen，古銅新色也引發各界討論。

產品規格方面，先前傳出 Galaxy Note 20 系列將配備最新 LTPO 顯示面板技術，畫面更新率 120Hz，螢幕也將採用高通最新的 Snapdragon 865+，鏡頭拍攝畫素可能維持不變，倒是感光元件可能改為最新的 ISOCELL Bright HM1 最高可拍攝 1 億 800 萬畫素的照片，其他兩顆鏡頭則分別為 1200 萬畫素廣角（感光元件為1/2.55 吋的ISOCELL Fast 2L3） ，另一顆為 1300 萬畫素長焦鏡頭（感光元件為1/3吋的ISOCELL Slim 3M5）。

此外，Galaxy Note 20系列每年在手寫功能方面都會增加一些新功能，倒是因為今年可能全產品線都會支援 5G，以因應市場需求，Ice Universe 除了爆料，三星 Galaxy Note 20 系列將於 8 月 5 日發表，價格方面，Note 20 售價可能為 999 美元，但是 Note 20 Ultra 的售價可能為 1299 美元，合新台幣約 4 萬元。

而由於三星電子取消參與 IFA 2020，在產品陣容上，可能同步亮相的還有 Galaxy Watch 3，另外就是最近消息頻出的 Galaxy Fold 2 以及消息很混亂的 Galaxy Fold Lite。

目前受到貿易戰影響，今年華為新一代 Mate 系列可能還是退出全球戰場，取而代之的可能是對三星來說，威脅較小的小米、OPPO 新一代旗艦機，倒是 Google Pixel 5 系列的推出加上來勢洶洶的 Apple 公司，目前傳出旗下的 iPhone 12 系列將會首度支援 5G，預期將成為三星今年最大的威脅。