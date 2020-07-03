「最保值」手機排行榜出爐！　前三名竟都被「它」霸佔

▲「最保值」手機排行出爐。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者謝仁傑／綜合報導

隨著各大手機品牌每年都會推出1～2次新機，系統也不斷更新，手機的汰換率也變高了。據《statista.com》統計，人們汰換手機的平均周期為33.6月，究竟到了換機的時候，手上的舊機能保有多少價值呢？又是哪個品牌的手機最保值呢？

全球知名的「舊換新機」網站《SellCell》發表最新報告中，針對目前市場上最受歡迎的5個品牌，iPhone、Samsung、OnePlus、SONY、LG 進行分析比較，統計數據列出了購買後兩年內最有價值的手機，由蘋果的 iPhone X 系列奪下「最保值」手機的前三名，其中以「iPhone XR」貶值僅53.2％奪冠，而「LG G7 ThinQ」貶值89.7％敬陪末座。

《SellCell》表示，許多消費者可能認為 iPhone 太貴，然而幾年後要出售二手 iPhone 時，會發現相較於其他品牌的手機，iPhone 能保有更好的價值，讓顧客可以回收更多的錢去購買新機。不過螢幕若有破裂，可能會使 iPhone 轉售價值減少約46.4％，也會使 Google Pixel 轉售價值減少約63％；若 iPhone 上有刮痕，也會讓價值下降近20％。

《SellCell》也指出，通常在新型號問世之後，價格會跌得更嚴重，建議顧客可以在那之前就先出售舊機。

2018新機～2020轉售 5大品牌手機貶值數據 （皆為64GB 單位美元）

．iPhone XR： $749 貶值 53.2％ 至 $350.75

．iPhone XS： $999 貶值 56％ 至 $440

．iPhone XS Max： $1099 貶值 56.8％ 至 $475

．Samsung Galaxy Note 9： $1000 貶值 72.4％ 至 $276

．Samsung Galaxy S9+： $840 貶值 75.6％ 至 $205

．Samsung Galaxy S9： $719 貶值 75.9％ 至 $173

．Google Pixel 3 XL： $899 貶值 79.1％ 至 $188

．Google Pixel 3： $799 貶值 79.2％ 至 $166

．LG V40 ThinQ： $900 貶值 83.6％ 至 $147.4

．SONY X22： $799 貶值 86.9％ 至 $105

．SONY X22 Premium： $999 貶值 87.2％ 至 $127.6

．LG G7 ThinQ： $749 貶值 89.7％ 至 $77

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