雙金女星涉詐遭起訴　沈時華誆製作《海角七號》音樂劇騙募資150萬元

▲沈時華被起訴涉嫌以製作音樂劇為由詐騙投資人。（資料照／公視提供）

記者劉昌松／台北報導

曾獲金鐘、金馬獎殊榮的資深女星沈時華，涉嫌在2016年，以要製作電影《海角七號》的舞台版音樂劇為由，向碁石公司募資150萬元，後來卻不了了之，碁石負責人認為受騙提告，沈辯稱其實是要《飄洋過海來看你》的音樂劇，因為劇本未完成等理由而暫停計畫，但台北地檢署調查訊問幫忙編劇的台師大教授等人後，認為沈說法不可信，今天依詐欺罪嫌將她起訴。

沈時華曾是電視台八點檔連續劇當紅演員，1979年以電影《一個女工的故事》獲得金馬獎最佳女配角獎，2006年再以戲劇《愛殺17》拿下金鐘最佳女配角，退居螢光幕的她現在已經改名，退居幕後經營媒體公司，從事戲劇製作等工作。

碁石公司負責人黃國倫牧師提告指控，沈時華在2016年間，表示正在籌畫製作票房上億的《海角七號》舞台版音樂劇，並保證無論計畫是否虧損，都會返還投資款，碁石公司認為值得，挹注了150萬元，但沒想到之後卻沒有下文，碁石拿著沈以宸葳影藝公司名義開立的擔保支票，去銀行兌現，驚覺宸葳被列為拒絕往來戶，公司也改名喜鵲傳媒，因此控告沈涉嫌詐欺。

▲沈時華曾獲金鐘金馬雙獎殊榮。（資料照／公視提供）

不過台北地檢署首度調查時，發現《海角七號》2017年間確曾有過籌拍音樂劇的新聞，也大致選好角了，但因資金沒到位而延期，因此認為音樂劇製作確有其事，全案應為投資糾紛，無證據顯示沈涉嫌詐欺，2018處分不起訴後，碁時公司提出再議。

高檢署翻閱全案卷宗後，認為檢察官應該多傳喚導演魏德聖等《海角七號》相關人員，確認沈時華到底有沒有真心要做音樂劇，因此將全案發回北檢，檢察官再次傳喚沈時華出庭，沈卻辯稱，其實當年她是找碁石投資《飄洋過海來看你》的音樂劇，因為找台師大教授寫劇本還沒完成等因素才中斷。

台師大教授也作證稱，當年的確沈有找他寫《飄洋過海來看你》劇本，要製作《海角七號》音樂劇的另有其人，但是碁石拿出當時和沈簽章的合約、支票等物證，證明明明就講好是要投資《海角七號》，檢察官認為，沈根本從一開始就沒有要製作《海角七號》，卻以此為幌子，對外募資，因此依詐欺罪嫌將沈起訴。

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