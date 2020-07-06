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王文洋告家族老臣7人吞4億美元遺產　王永慶「富不過三代」深植...結果出爐

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▲▼▲台塑創辦人王永慶王永在逝世多年，台塑舉辦特展緬懷兩位創辦人過去生平，並且透過照片影片來敘說過去的故事。（圖／台塑提供）

▲台塑創辦人王永慶與弟弟王永在有著「富不過三代」觀念，生前持續信託資產，沒想到身後子女為此打官司。（資料照／台塑提供）

記者劉昌松／台北報導

台塑創辦人王永慶長子王文洋，去年控告家族成員及台塑老臣7人，在王永慶過世5年後，將王永慶生前透過公司持有的台塑三寶股票約美金4億元資產都移轉到海外信託，涉嫌逃漏遺產稅、業務侵占等多罪，但被告的王文淵指出父親王永在、伯父王永慶都有「富不過三代」的觀念，早開始逐步信託，台北地檢署今以罪嫌不足等理由，處分不起訴王文淵等7人。

▲▼京華城熄燈記者會,王文洋。（圖／記者李毓康攝）

▲王文洋控告家族成員和台塑老臣涉嫌侵占父親遺產。（圖為資料照／記者李毓康攝）

宏仁集團總裁王文洋去年委託律師向檢調單位提告，指控自己的姊妹王瑞華、王瑞瑜，叔叔王永在的兒子王文淵、王文潮，以及台塑集團老臣洪文雄、饒見方、楊秀雄等7人，在王永慶2008年10月過世後，明知王永慶在境外設立的誠威、穩昇2公司名下南亞、台化、塑化(台塑三寶)股票，屬於王永慶遺產，卻在2013年初，把這些股票資產移轉信託到另間境外公司Ocean View(海景)。

王文洋指控，這些股票在誠威、穩昇名下時，價值約有美今2億多，到現在應該已經超過美金4億元，懷疑家族成員與老臣涉嫌逃漏遺產稅、業務侵占、洗錢等多項罪名，被告之一的老臣洪文雄在偵查期間病逝。

▲▼台北紡織展2019TITAS開幕典禮,台塑集團總裁王文淵。（圖／記者李毓康攝）

▲檢察官認為王文淵等被告是依父執輩指示做事，犯罪嫌疑不足。（圖為資料照／記者李毓康攝）

其餘王家被告則向辦案人員解釋，父執輩一直有「富不過三代」的觀念，所以王永慶、王永在生前一直把資產信託到海外公司，確保台塑集團能永續經營，王永慶過世後，剩下誠威、穩昇資產尚未完成信託，王永在就只是王文淵等人繼續比照辦理，家族沒有人認為這些是王永慶的遺產。

北檢檢察官楊冀華調查後認為，相關股票信託後，從沒有賣出過，獲得現金股利也持續買進台塑集團股票，從沒有分配過任何利益，稅捐單位也沒認定這些屬於王永慶遺產，難以認定王文淵等人有侵占、逃漏稅、甚至是隱匿犯罪所得等罪嫌，因此處分不起訴。

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