相約泰國辣妹洗一波！男聽「這理由」秒掏5千…到場「鳥沒洗到」被放鳥

▲男子與泰國妹約好「下次再洗」，乖乖匯款5000元卻遭放鴿子，氣得提告詐欺。（示意圖／免費圖庫pixels）

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

台中一名簡姓男子赴泰國旅遊時，因買春認識一名泰籍女子SASA，回台後，他與SASA約好下次到泰國時要「再洗一波」，孰料，簡男因聽信SASA表示「身體不適」，希望能先付5000元做為導遊費，便乖乖匯款，不過事後卻慘遭放鴿子，簡男氣得提出詐欺告訴。對此，高雄地檢署日前以無足夠事證為由，偵結處分不起訴。

檢方提到，簡男先前在泰國「洗泰國浴」時，與泰女SASA互留連絡方式，表示下次到泰國要請對方當導遊「再洗一波」；去年1月時，簡男再度出發到泰國時，SASA卻稱「身體不適」希望他能先匯款5000元做為導遊費，而他也依約定，將款項匯給高雄一名劉姓男子，請劉男把款項透過泰國女友轉給SASA。

簡男因認為5000元白給，還遭放鴿子，氣得向SASA、劉男提出詐欺告訴。簡男表示，聽到SASA要看醫生，就先借5000元給她，怎料去泰國完全沒見到任何人影。對此，劉男辯稱，SASA是他女友的朋友，SASA曾向他提及有人會給錢，而他也確認有錢進入帳戶後，才請泰國女友匯款給SASA。

然而，檢方勘驗說詞、匯款證據，認為劉男辯詞可採，兩人犯行與詐欺取財之要件不符，目前尚無其他積極證據可認定劉男、SASA犯行，最終偵結不起訴處分。

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