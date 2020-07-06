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百年來首度！澳洲2大州邊界明深夜無限期關閉　上一次是西班牙流感

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▲▼ 澳洲維多利亞州首府墨爾本9處公共住房實施全面封鎖政策。（圖／路透）

▲在澳洲放寬社交距離政策後，維多利亞州過去2周的確診人數，每日以2位數的數字增加。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲維多利亞州今（6）宣布，自當地7日晚間11時59分起，無限期關閉與新南威爾斯州的邊界，防堵新冠肺炎（COVID-19）進一步擴散。值得關注的是，2州關閉邊界的決定創下百年紀錄，回顧歷史，當局最近一次關閉此邊界的事件為1918年至1919年爆發的西班牙流感大流行期間。

綜合路透、彭博報導，維多利亞州首府墨爾本近期的新冠肺炎確診數激增，當局下令數十區執行嚴格社交距離政策，當地居民除了工作、運動、就醫、購買民生必需品之外，都要待在家中，上周更針對9處公共住房實施全面封鎖政策，其中3000名住戶受到影響。

▲▼ 澳洲維多利亞州首府墨爾本9處公共住房實施全面封鎖政策。（圖／路透）

▲墨爾本9處公共住房實施全面封鎖政策。（圖／路透）

根據最新統計數據，維多利亞州一日增添127例確診個案，加上一名90多歲男子死亡，讓全澳洲染疫病逝人數增至105人。只不過，令人關注的是，即便是先前疫情大流行期間，維多利亞州及新南威爾斯州始終拒絕關閉往來邊界，就怕進一步衝擊經濟，但隨著疫情捲土重來，當局顯然有了不同的決定，下令關閉2州邊界。

維多利亞州長安德魯斯（Daniel Andrews）坦言，關閉邊界的決定是與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及新南威爾斯州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）討論後的結果，「這是預防措施之一，我認為這將協助我們從更廣泛的角度來遏止疫情擴散。」

▲▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

根據德勤經濟研究所（Deloitte Access Economics）今發布的報告，關閉維多利亞州與新南威爾斯州邊界的決定，可能使得維多利亞州歷經澳洲有史以來最大的經濟衰退，背後因素包括該州病例數激增，以及對移民族群、海外留學生的依賴。

回顧歷史，當局最近一次關閉此邊界的事件為1918年至1919年在全球爆發的西班牙流感大流行期間。安德魯斯表示，邊境地區將交由新南威爾斯州當局管理，更多細部應對措施將陸續公布，包括允許住在邊境社區居民在2州之間往返上班。

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