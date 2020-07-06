帶貨網紅正名「直播銷售員」　陸頒布9項新職業劃分

▲大陸電商興起後，許多網紅邊直播邊銷售帶貨。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

隨新興產業崛起，中國人社部6日聯合國家市場監管總局、國家統計局向社會發布9項新職業，以及一些職業發展出的「新工種」，譬如近年在電商、網際網路發展下誕生，如李佳琦這樣的電商主播、帶貨網紅，就有了官方的職業稱謂—直播銷售員。

據央視報導，此次是《中華人民共和國職業分類大典（2015年版）》頒布以來，發布的第三批新職業。包括區塊鏈工程技術人員、城市管理網格員、互聯網營銷師、信息安全測試員、區塊鏈應用操作員、在線學習服務師、社群健康助理員、老年人能力評估師、增材製造設備操作員。

▲李佳琦是大陸知名的電商主播 。（圖／CFP）

除上述新職業外，官方對一些職業發展出的新工種提出定位，譬如互聯網營銷師職業下增設的「直播銷售員」，就是外界一般熟知的電商主播、帶貨網紅。

此外，互聯網信息審核員、小微信貸員、勞務派遣管理員、泥板畫創作員等5個工種，也成為了大陸官方的正式職業稱謂。

大陸人社部職業能力建設司副司長王曉君表示，新職業的開發和論證推動，對就業創業也會有帶動作用。此外，因應此次新冠肺炎疫情防控，人社部將原有的公共衛生輔助員職業下的三個工種，防疫員、消毒和公共場所衛生管理員分別上升成為新職業。

人社部表示，此舉除有助於職業規範，也能適應高校畢業生就業創業需要的新業態領域，以及適應貧困勞動力和農村轉移就業勞動者等需要的促進脫貧攻堅領域。

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