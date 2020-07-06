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快訊／柯文哲下令清查1280月票旅客軌跡：有人搭到1萬元利用捷運做快遞？

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲上任後力推雙北1280定期票制度，民眾可享30日無限次搭乘捷運、公車，騎乘YouBike享前30分鐘免費。不過柯文哲柯文哲6日主持交通會報質疑，部分使用1280月票民眾搭乘3千元，甚至有人搭到1萬元，懷疑應該是有人利用捷運在做快遞，要求交通局應做軌跡研究。

▲▼柯文哲出席交通會報。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲主持交通會報。（圖／記者徐斌慎攝）

針對共享電動機車業者與大眾運輸結合的相關優惠方案，交通局官員報告，包括WeMo至今年12月31日前每月購買1280定期票贈送50元騎乘金，今年6月1日至8月31日購買桃捷定期票贈送60元GoShare騎乘金，年底前購買1280定期票贈送iRent30分鐘騎乘時數等。

柯文哲表示，這條是大題目，想好再進市長室報告，1280可以包括WeMo，也不是問題，但1280有一個問題，「如果坐超過3000元的時候，還給他免費都不要錢嗎？有人就給我坐到1萬多塊」，1280雖鼓勵搭乘，但是他坐到1萬多塊，很想知道是誰，統計數字上看起來是有，每個月做超過3千塊還是有一些人，應該是有人利用捷運在做快遞。

交通局長陳學台回應，會將特例抓出來做出來分析，到底是正常使用？還是不正常使用？做個分析。柯文哲表示，使用1280超過3000那些人的軌跡到底長什麼樣子，應該調查一下，所以若要把電動機車併入1280的話，可能天花板訂到做少，「不然買個1280每天都坐不要錢的還得了」。

陳學台接著說明，共享機車是用加加購的方式，不是用來吃1280大水庫，不然公車、捷運虧損會更多。柯文哲認為，另外一個是用空污費去補，如果在1280裡面，對業者來講不管，你做了就去收，1280是政府的收入，但是補哪些收入去cover，一部分是撥預算去補公車跟捷運，但是機車財源比方說空污費，這條想想看。

柯文哲指示，一定要找不同想法的人腦力激盪，「另外對1280每個月給我坐超過3千塊，應該做個軌跡研究，奇怪，用1萬多塊的公車跟捷運，奇怪，這個是誰？何方神聖？要查一下」。

柯文哲事後受訪時被問到要不要設天花板？他表示，一開始沒有設，現在要做研究，從超過3千人做研究，還有人坐到1萬，因為不是很多，應簡政輕稅，「1280超過3千塊要逐次計費的話，系統要改沒那麼容易」，沒有統計就沒有統治，現在先把統計數字搞清楚。

至於認為花1萬元是做快遞？柯說，他不曉得，很簡單，軌跡一做就知道。柯重申，一個月坐公共運輸1萬元，是很奇怪的，但是知道真相前不要做決策，資料調出來在做研究，目前電動機車沒有在1280裡面，考慮要不要併進去，如果要的話，電動機車最多只能做到多少錢。

柯文哲說，一個政策決定，Youbike1.0改2.0開過幾次會，新北抱怨沒有商量，但問題一開始根本沒有搞清楚，最後出來後才通知新北，但後來計畫全部改掉，本來四年汰換後來改掉，所以要壓縮。

交通局科長表示廖苑伶表示，平均每月使用1280月票金額1600元，超過3千元不多，使用到1萬的人是個位數，而且不是每月都出現1萬，是特別的情形，將分析怎麼會花到1萬，至於一張給若給不同人使用不容易發生，因為還要交給別人使用。

廖苑伶指出，是否設定天花板與目前1280共享車優惠應是兩件事情，至於未來電動車發案還要討論，但是不會無限次搭乘，共享運具業者財務條件狀況下設定方案，兩件事都會去做，但不會有影響，強調1280目前不會設天花板。

▲▼柯文哲出席交通會報。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲（左）主持交通會報，交通局長陳學台（右）出席。（圖／記者徐斌慎攝）

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