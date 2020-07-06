柯文哲狂嗆中央：有唸書的都知道　振興券完全沒有用

▲柯文哲出席「台北疫情後經濟轉型論壇」。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲6日下午主持台北疫情後經濟轉型論壇，致詞時表示，「在座所有經濟學家，只要有唸書的都知道，這次的振興券是完全沒有用」，如果不服氣的話，中央政府找到有頭有臉經濟學家，願意背書說有效，他非常歡迎。



柯文哲在致詞時引用犀利人妻名台詞，「瑞凡，回不去了」，所有為什麼要有new normal（新常態），因從此經濟再也回不去，若是在做國際觀光客的，「勸你死心」，國外旅客觀光客2年內不會進來，國內旅遊最近大發，到澎湖班班客滿，我們到日本一年650萬人，很多人喜歡日本乾淨整齊，如果芒果端上來上面有蒼蠅，「看一次就不會再來」。

柯文哲也說，最近很多台北市的旅館業者都來市府陳情，像是東方文華，因為文華的房價不便宜，如果產業的顧客群是屬於外國旅客，「我現在就可以跟你說兩年內不會恢復」，很多人都說美國9月會發明出疫苗，情況就會好轉，但癌症也存在100多年了，到現在也沒有完全控制，像是2006的SARS沒有發明疫苗，但因為疫情一下就過去。

柯文哲說，第一，疫苗不一定發明得出來，第二，就算發明疫苗，但全世界人口有70億，光是打一輪要多久？如果是做國際觀光客的旅館，恐怕2年內都部會恢復，台灣政府在防疫三部曲「防疫、紓困、振興」，這是國家戰略錯誤，所以有一個新名詞叫做「new normal」，振興是回到過去，現在應該往新常態前進。

柯文哲認為，這也是為什麼北市要舉辦九場產業座談，要產業開始思考後疫情時代是什麼樣子，做一些戰略性改變；柯接著批評，紓困不用講，紓困之亂亂完了，當時說寫切結書錢給你，明白告訴你，「你敢寫我就敢給」，區公所的公務員哪知道1到4月的收入，又沒有電子身分證，怎麼知道收入，紓困之亂只是反映國家數位基礎建設很爛。

對於三倍券政策，柯文哲砲轟，拿1千領3千，這天數字可以看，70%還是領紙張，為了印第一批花9億，現在不夠還要加1點5億，70%領實體券反映我國數位基礎建設很爛。

他認為，錢是一定要花，總是要表示振興產業，但他直言「在座所有經濟學家，只要有唸書的都知道，這次的振興券是完全沒有用」，因為（使用期間）長達五個半月，完全沒有振興效果，所以振興券對產業一點振興的效果都沒有。柯文哲又批，如果不服氣的話，如果中央政府找到有頭有臉經濟學家，願意背書說有效，他非常歡迎。

柯文哲說，高中生推一卡一付，因為未來世界是年輕人，高中生把無現金交易、校園E化帶進去，最重要是北一女計畫，在暑假完成E化，透過北一女再帶動其他學校，他重申，防疫紓困振興是錯，是防疫紓困轉型，後疫情時代世界不一樣，如何從現狀過渡到new normal，他再度說「回不去了」。