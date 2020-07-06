中醫改台醫…黃智賢批游錫堃「低級、無腦」　跟韓國一樣「瓢竊中國元素」

▲黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

立法院長游錫堃5日出席公開場合致詞時表示，有千年歷史的「漢醫」應該要去中化，在台灣可稱做「台醫」或「台藥」。對此，資深媒體人黃智賢在臉書表示，根本是學習韓國人的無恥，剽竊中國元素，這樣的言論「低級、無腦」。

游錫堃在「第90屆國醫節慶祝大會」致詞時表示，漢醫有幾千年發展的歷史，而中醫僅百年左右，漢醫傳到朝鮮半島稱為「韓醫」，傳到日本稱為「漢醫」，傳到越南稱為「東醫」，而從中國來的漢藥在越南稱作「北藥」，越南自產的稱作南藥，只有台灣稱作「中藥」，未來可思考改稱為「台醫」或「台藥」。

針對游錫堃的言論，黃智賢5日晚間在臉書批評，「這種無腦言論，是該讓人怎麼辦呢？」一切起源於台獨太恨「中」這個字了，而事實上，中國醫學的歷史，起碼是數千年，自古以來，中國人所稱的「醫」，當然就是中醫，直到西風東漸，為了要跟西醫區別，才有中醫這兩個字。

黃智賢表示，游錫堃羨慕韓國人，把中醫稱作「韓醫」，韓國原本是跟越南一樣，把「中醫」稱為「東醫」的，後來公然偷竊中醫，當成自己的，稱為「韓醫」，這是一種理所當然的無恥，她認為游錫堃學習這種無恥，心裡的邏輯是「台灣跟韓國一樣，不是中國」，還要跟韓國一樣，瓢竊一切中國元素，當成台獨建國的營養。

黃智賢認為，游錫堃是立法院長，而且是民進黨的大派系「福利國」大老。所以在中醫論壇講這種荒謬言論，不是只是講爽的，是在發出確切的行動指令，只要民進黨行動，就可以修改法條文字，「把中醫改為台醫」，行政院一個公文，「就可以把中醫系改成台醫系，把中醫科改成台醫科。」

黃智賢說，「中醫」變「台醫」，並不可笑，「你看他是低級、無腦」，但在笑聲中，台獨往「去中國化」，又前進一步了，就像民進黨一聲令下，政府公文書和媒體，就不再稱對岸為「大陸」，而是稱為「中國」了。

這是在洗腦人民，台灣不是中國的一部份，台灣人不是中國人。